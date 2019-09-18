2019-09-18T18:13:55+03:00
Спорт

Расписание трансляций пятого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске 19 - 21 сентября 2019

19 - 21 сентября 2019 в Гданьске пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Публикуем расписание трансляций
Анна ЕГОРОВА
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Анастасия Тараканова - одна из участниц пятого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске. Фото: Станислав Красильников/ТАССАнастасия Тараканова - одна из участниц пятого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Стало известно расписание трансляций пятого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске 19 - 21 сентября 2019. Польский турнир станет предпоследним перед финалом в итальянской Энье, который состоится 2 - 5 октября. Перед этим еще один этап примет хорватский Загреб (25 - 28 сентября).

В состав российской команды для выступления в Польше войдут: в мужском одиночном катании - обидно ставший третьим на этапе в США 15-летний подопечный Татьяны и Алексея Мишина Глеб Лутфуллин и парень-феномен из группы Этери Тутберидзе 14-летний Даниил Самсонов; в женском - взявшая бронзу в Лэйк-Плесиде 15-летняя ученица Светланы Пановой Анастасия Тараканова и также завоевавшая бронзу, только на этапе в Челябинске, 16-летняя Виктория Васильева (тренер Сергей Давыдов); в танцах на льду - поднявшиеся на третью ступень пьедестала во Франции воспитанники Дениса Самохина и Марии Боровиковой Екатерина Каташинская - Александр Васькович. А вот российских спортивных пар в Гданьске будет сразу три: Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов, Алина Пепелева - Роман Плешков, Анна Щеглова - Илья Калашников.

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске 19 - 21 сентября 2019

19 сентября

Девушки. Короткая программа (11:15)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Пары. Короткая программа (16:55)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Юноши. Короткая программа (19:40)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

20 сентября

Танцы на льду. Ритм-танец (11:00)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Пары. Произвольная программа (14-10)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Девушки. Произвольная программа (17:10)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

21 сентября

Юноши. Произвольная программа (12:00)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Танцы на льду. Произвольный танец (16:35)

Сайт Первого канала.

Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.

Информация по показательным выступлениям уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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