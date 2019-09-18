Расписание трансляций пятого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске 19 - 21 сентября 2019
Стало известно расписание трансляций пятого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Гданьске 19 - 21 сентября 2019. Польский турнир станет предпоследним перед финалом в итальянской Энье, который состоится 2 - 5 октября. Перед этим еще один этап примет хорватский Загреб (25 - 28 сентября).
В состав российской команды для выступления в Польше войдут: в мужском одиночном катании - обидно ставший третьим на этапе в США 15-летний подопечный Татьяны и Алексея Мишина Глеб Лутфуллин и парень-феномен из группы Этери Тутберидзе 14-летний Даниил Самсонов; в женском - взявшая бронзу в Лэйк-Плесиде 15-летняя ученица Светланы Пановой Анастасия Тараканова и также завоевавшая бронзу, только на этапе в Челябинске, 16-летняя Виктория Васильева (тренер Сергей Давыдов); в танцах на льду - поднявшиеся на третью ступень пьедестала во Франции воспитанники Дениса Самохина и Марии Боровиковой Екатерина Каташинская - Александр Васькович. А вот российских спортивных пар в Гданьске будет сразу три: Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов, Алина Пепелева - Роман Плешков, Анна Щеглова - Илья Калашников.
Расписание трансляций третьего этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске 19 - 21 сентября 2019
19 сентября
Девушки. Короткая программа (11:15)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
Пары. Короткая программа (16:55)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
Юноши. Короткая программа (19:40)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
20 сентября
Танцы на льду. Ритм-танец (11:00)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
Пары. Произвольная программа (14-10)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
Девушки. Произвольная программа (17:10)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
21 сентября
Юноши. Произвольная программа (12:00)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
Танцы на льду. Произвольный танец (16:35)
Сайт Первого канала.
Youtube-канал ISU Junior Grand Prix.
Информация по показательным выступлениям уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU