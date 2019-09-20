С Днем края жителей поздравляют известные ставропольцы

С Днем края, уважаемые земляки!

Татьяна Чумакова.

Ставропольский край - благословенная земля, на которой с удовольствием трудятся и счастливо живут люди.

У нас прекрасная природа, уникальные горы, широкие степи и плодородные поля. Нигде в мире нет такого количества минеральных источников, какими славятся курорты Кавминвод. Наши хлеборобы кормят всю страну, а предприятия выпускают нужную и востребованную продукцию.

Ставрополье возглавляет талантливый руководитель - вновь избранный губернатор Владимир Владимиров, благодаря усилиям которого в крае уделяется большое внимание социально-экономическим вопросам: строятся школы, детские сады и больницы, ремонтируются дороги, создаются скверы и парки, наши города и села хорошеют с каждым днем. На Ставрополье, и это действительно важно, оказывается активная поддержка ветеранам, детям войны, инвалидам, многодетным и молодым семьям, детям-сиротам.

Мне, как председателю «Союза женщин России» Ставрополья, особенно приятно подчеркнуть, что правительство края всегда поддерживает инициативу с мест и находит силы и время, чтобы идти навстречу людям.

В этот прекрасный день от имени всех женщин края хочу пожелать руководству региона больших успехов в нелегком и ответственном труде, новых побед и свершений на благо родной земли, а всем-всем жителям Ставрополья - мирного солнечного неба, счастья, радости и здоровья!

Пусть наше любимое Ставрополье развивается, процветает, становится богаче и красивее день ото дня!

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России», Почетный гражданин и Герой труда Ставропольского края.

Уважаемые жители Кавказских Минеральных Вод!

Дорогие ставропольцы!

Поздравляю вас с Днем края!

Николай Мурашко.

Ставрополье - уникальный регион, сумевший объединить и гармонично соединить традиции и достижения современного мира. Богатство природы нашей малой родины и ум, талант, знания и способности людей, здесь живущих, объединяются в неиссякаемый источник, дающий импульс для процветания Ставрополья.

Вместе со всем краем динамично развиваются курорты Кавминвод. Опытные медики здесь используют природные бальнеофакторы - минеральную воду и целебную грязь, как делали это наши предки сотни лет назад, одновременно применяя самые новые технологии оздоровления.

Преображаются и профсоюзные здравницы: открываются новые лечебные отделения, спортплощадки, детские игровые комнаты, тренажерные залы, внедряются инновационные оздоровительные методики. Вместе с тем мы бережно храним богатую историю нашей земли - реставрируем фасады памятников архитектуры, восстанавливаем знаковые для жителей объекты.

Наши коллективы заботятся о сохранении здоровья не только ставропольцев, но и всех россиян. Профсоюзные здравницы как в советские времена, так и сегодня делают все, чтобы край становился красивее, сильнее, комфортнее для жизни. Только в прошлом году мы перечислили более миллиарда рублей налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Мы видим, что в городах и селах открываются современные производства. По всему краю разбегаются красивые ровные дороги - гости, впервые приезжающие в наш регион, всегда на это обращают внимание и по-хорошему нам завидуют.

Приятно осознавать, что в эти добрые начинания вложен и труд коллективов профсоюзных санаториев, что Ставрополье - это бренд, известный на всю страну, не только как всероссийская здравница и житница. Наша земля взрастила целую плеяду писателей, артистов, врачей, ученых, летчиков, космонавтов, спортсменов, политических деятелей. А какие талантливые дети у нас растут!

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником и желаю нам всем всегда гордиться местом, в котором мы живем, и сообща трудиться на общее благо! Желаю всем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, радости и счастья!

Николай МУРАШКО, генеральный директор ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск».

Дорогие друзья!

Дмитрий Сокуренко.

Сегодня мы отмечаем хороший праздник, который объединяет всех живущих на Ставрополье, мы не делимся в зависимости от возраста и профессии, не смотрим на социальное положение, статус, национальность, мы просто радуемся все вместе.

И с любовью в сердце все вместе говорим сегодня родной земле: поздравляем с Днем края! Цвети нам на радость! Процветай - и мы с тобой!

И пусть колосья пшеницы, которые объединяют герб Нефтекумья и герб Ставропольского края, всегда символизируют главное наше богатство - золото плодородных полей. А на тех полях работают особенные люди - талантливые, трудолюбивые, щедрые, солнечные, и не зря про Ставрополье говорят - край золотых сердец! Так всегда было. Пусть так и остается!

Дмитрий СОКУРЕНКО, глава Нефтекумского городского округа.

Дорогие друзья!

Нина Бобрышева.

День Ставропольского края - прекрасный объединяющий праздник. Ставрополье - край, где активно развивается сельское хозяйство, модернизируется производство, стремятся ввысь стройки, успешно формируется инвестиционный и предпринимательский климат, делается все для развития социальной сферы и повышения уровня жизни людей.

Мы все вместе гордимся успехами нашей родины. Нельзя не отметить, что в те позитивные изменения, которые переживает сейчас край, огромные усилия вкладывает наш губернатор - Владимир Владимирович Владимиров. Как признание этих заслуг - единодушная поддержка его на выборах. От души поздравляем с победой и идем вместе с Вами вперед!

От лица всех жителей Андроповского района поздравляю Ставрополье с праздником, желаю всем доброго солнца и ясного неба, счастья и благополучия!

Нина БОБРЫШЕВА, глава Андроповского муниципального района.

С Днем края, дорогие друзья!

Сергей Калашников.

В этот праздник хочу сказать спасибо нашим врачам - вы спасаете жизни, стоите на страже здоровья жителей края! Благодарю учителей и воспитателей, кто учит и заботится о наших детях. Низкий поклон тем, кто защищал Родину на фронтах Великой Отечественной, и тем, кто сегодня несет службу, заботясь о безопасности ставропольцев.

Сегодня хочется благодарить каждого - водителей и инженеров, представителей аграрного и промышленного секторов, социальных работников, коммунальщиков, почтальонов, всех тех, кто болеет душой за процветание региона и добросовестно трудится на благо Ставропольского края, используя весь свой профессионализм, знания и опыт! В крае живут замечательные люди, поэтому, уверен, у Ставрополья - большое и светлое будущее! Счастья вам, земляки!

Сергей КАЛАШНИКОВ, глава Курского муниципального района.

Уважаемые жители Ставрополья!

Дорогие александровцы!

От всего сердца поздравляю вас с Днем края!

Любовь Маковская.

Нам с вами повезло - край возглавляет крепкий серьезный хозяин, ответственный руководитель. Совсем недавно жители Ставрополья подтвердили свое желание видеть на посту губернатора того, кому они доверяют - Владимира Владимировича Владимирова.

Мы уверены, с таким губернатором у края впереди еще много важных свершений! Будут продолжать строиться школы и детские сады, больницы и поликлиники, жизнь даже в отдаленных поселках будет меняться к лучшему.

Александровский район вносит лепту в общий успех - мы растим хлеб, развиваем животноводство, участвуем в реализации масштабных проектов. Все вместе мы настроены двигаться только вперед!

Желаю всем землякам благополучия и процветания вместе с любимым Ставропольем!

Любовь МАКОВСКАЯ, глава Александровского муниципального района Ставропольского края.

Дорогие ставропольцы!

Василий Евграфьев.

От имени нашего коллектива поздравляю вас с Днем края! Желаю каждому добра, благополучия, успехов в труде и, конечно, здоровья, а родному Ставрополью - процветания и богатства!

Сегодня мы видим, как много делается в крае для повышения уровня жизни, какими высокими темпами развиваются все области экономики, как растет потенциал и какие масштабные строятся планы на будущее.

Гордимся быть причастными к поступательному движению вперед! Вот уже более 20 лет наша компания делает все, чтобы обеспечивать жителей края качественной и вкусной минеральной водой - ценнейшим продуктом, созданным самой природой. Рады служить людям и уверены, что каждый на своем месте вносит лепту в общее дело развития Ставропольского края. С праздником, друзья!

Василий ЕВГРАФЬЕВ, генеральный директор АО «Кавминводы» (вода «Новотерская»).

Дорогие коллеги, земляки!

В этот праздничный день от души желаю Ставропольскому краю мирного неба над урожайными полями и тучными стадами, благополучия, процветания и новых побед на всех поприщах!

Хочу подчеркнуть, ставропольцы - трудолюбивые люди. Благодарю своих коллег и всех жителей края за добросовестный и упорный труд, за любовь к родной земле и стремление каждый день идти вперед. Думаю, каждому приятно осознавать, что в успехах родного Ставрополья всегда есть частичка его труда!

Давайте и впредь любить и ценить наш большой и прекрасный Ставропольский край! Давайте приложим все усилия, чтобы он развивался и становился краше с каждым днем!

С Днем Ставрополья, друзья!

Юрий КРУПИНСКИЙ, председатель СПК ПР «Владимировский».

Уважаемые земляки!

Мы с вами воочию видим, как меняется к лучшему наша земля, как становятся реальностью проекты, которые еще вчера казались несбыточными.

Губернатор края Владимир Владимиров делает все, чтобы Ставрополье развивалось стремительно и масштабно, поэтому его победа на выборах стала совершенно оправданной и логичной. Поздравляем его с переизбранием на новый срок на посту главы региона, а жителей края - с правильным выбором!

Все вместе мы стремимся к тому, чтобы сделать жизнь на Ставрополье лучше, комфортнее, богаче во всех отношениях и чтобы слава о родной земле гремела далеко за ее границами.

Сегодня в День Ставропольского края искренне желаем нашей малой родине процветания, а всем ее жителям - благополучия, здоровья и счастья!

Владимир ДОРОШЕНКО, председатель СППК "Новокавказский".

Уважаемые жители Туркменского района!

Дорогие ставропольцы!

У нас многонациональный край с богатой историей. Мы давно научились чтить культуру и традиции друг друга, жить и трудиться в мире и согласии. Мы гордимся общими победами, обожаем нашу невероятно красивую природу, растим прекрасных детей и с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее.

Так пусть процветают наши села, поселки и аулы, малые и большие города Ставрополья! Поздравляю всех земляков, кто трудится на полях и на кошарах, кто кормит, лечит, учит, строит, кто множит славу родной земли с Днем Ставропольского края!

Желаю достатка, здоровья и любви вашим семьям, а родному Ставрополью - благополучия и поступательного развития!

Григорий ГРИЩЕНКО, председатель СПК ПР «Красный Маныч».

Дорогие земляки!

Дмитрий Дегтярев

Поздравляю вас с Днем Ставропольского края! Нам с вами повезло жить в таком регионе, который по праву считается житницей России! Край выращивает пшеницу - золото бескрайних полей, обеспечивает мясом, молоком, овощами не только жителей края, но и страну.

Мы гордимся нашими учителями, врачами, юристами, инженерами, учеными, артистами, спортсменами - всеми теми людьми, что своим трудом делают нашу малую родину краше, богаче, счастливее! Сегодня от всей души поздравляю вас, уважаемые земляки и дорогие друзья, с нашим общим праздником!

От лица коллегии адвокатов Ставропольского края желаю всем вам жить яркой активной жизнью, сохранять здоровье и оптимизм, радоваться каждому дню, растить детей и любить, учиться и развиваться! Процветания Ставрополью и каждому жителю края!

Дмитрий ДЕГТЯРЕВ, президент коллегии адвокатов Ставропольского края «Триумф».