2019-09-22T05:55:59+03:00
Общество

День города Ставрополя 2019 года: как это было - покадровая съемка

День города прошел выше всяких похвал [фото]
Варвара АНТОНОВА
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В день города Ставрополя 2019 года танцевали всеВ день города Ставрополя 2019 года танцевали всеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День города Ставрополя закончился. Наш фотокорреспондент работал на месте торжества и показывает, как это все было. Сначала Андрей Джатдоев и Владимир Владимиров открыли пилоны трем новым почетным гражданам.

Открывали все с пилонов трем новым почетным гражданам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Открывали все с пилонов трем новым почетным гражданамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Там маршировали Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Там маршировалиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На мероприятии были главы города и края Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На мероприятии были главы города и краяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все продолжил карнавал, который устроили местные власти. И все артисты сыграли отменно.

День рождение города продолжили отмечать на площади Ленина Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День рождение города продолжили отмечать на площади ЛенинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Народа было много, несмотря на слякоть Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Народа было много, несмотря на слякотьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очень много народа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очень много народаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А перед тем, как пойти куда-нибудь, люди танцевали. Все - на ваш вкус.

Перед людьми вальсировали милейшие девушки с кавалерами... Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед людьми вальсировали милейшие девушки с кавалерами...Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

...проезжали строгие леди... Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

...проезжали строгие леди...Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

...танцевали дамы в пышном одеянии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

...танцевали дамы в пышном одеянииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На день города имени Ставрополя всем творческим людям открыли дорогу. Музыканты - в рабочем и домашнем - встретились наконец-то и познакомились

Были и гномы на ходулях Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Были и гномы на ходуляхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уличные оркестры не попадались полиции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уличные оркестры не попадались полицииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вот еще одни. Куда смотрят правоохранители? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вот еще одни. Куда смотрят правоохранители?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пришли и одиночки. Но в маскировке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пришли и одиночки. Но в маскировкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На день города Ставрополя приехал уважаемый гость - Джамбулат Умаров, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни.

Приехали чеченские гости - Джамбулат Умаров и его охранники Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Приехали чеченские гости - Джамбулат Умаров и его охранникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но горожане встретили всех достойно. Хлеб не испекли, но готовы были Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но горожане встретили всех достойно. Хлеб не испекли, но готовы былиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И показали, на что они способны Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И показали, на что они способныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед тем, как уехать на Владимирскую площадь, высшие чины написали послание в будущее Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед тем, как уехать на Владимирскую площадь, высшие чины написали послание в будущееФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Немного погодя все вышли на улицы - смотреть на "Стриже" Там было

Отметим, что полиция не дремала. Она защищала каждого, кто был в городе, даже в праздник Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отметим, что полиция не дремала. Она защищала каждого, кто был в городе, даже в праздникФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Стрижи" летали-летали. Всем понравились. Но улетели зимовать в другое место Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Стрижи" летали-летали. Всем понравились. Но улетели зимовать в другое местоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кто-то сильно впечатлился выступлением асов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кто-то сильно впечатлился выступлением асовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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