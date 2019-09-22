День города Ставрополя 2019 года: как это было - покадровая съемка
День города Ставрополя закончился. Наш фотокорреспондент работал на месте торжества и показывает, как это все было. Сначала Андрей Джатдоев и Владимир Владимиров открыли пилоны трем новым почетным гражданам.
Открывали все с пилонов трем новым почетным гражданамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Там маршировалиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На мероприятии были главы города и краяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Все продолжил карнавал, который устроили местные власти. И все артисты сыграли отменно.
День рождение города продолжили отмечать на площади ЛенинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Народа было много, несмотря на слякотьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Очень много народаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
А перед тем, как пойти куда-нибудь, люди танцевали. Все - на ваш вкус.
Перед людьми вальсировали милейшие девушки с кавалерами...Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
...проезжали строгие леди...Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
...танцевали дамы в пышном одеянииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На день города имени Ставрополя всем творческим людям открыли дорогу. Музыканты - в рабочем и домашнем - встретились наконец-то и познакомились
Были и гномы на ходуляхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Уличные оркестры не попадались полицииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Вот еще одни. Куда смотрят правоохранители?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Пришли и одиночки. Но в маскировкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На день города Ставрополя приехал уважаемый гость - Джамбулат Умаров, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни.
Приехали чеченские гости - Джамбулат Умаров и его охранникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Но горожане встретили всех достойно. Хлеб не испекли, но готовы былиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
И показали, на что они способныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Перед тем, как уехать на Владимирскую площадь, высшие чины написали послание в будущееФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Немного погодя все вышли на улицы - смотреть на "Стриже" Там было
Отметим, что полиция не дремала. Она защищала каждого, кто был в городе, даже в праздникФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
"Стрижи" летали-летали. Всем понравились. Но улетели зимовать в другое местоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Кто-то сильно впечатлился выступлением асовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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