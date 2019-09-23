Из рабства на кирпичном заводе в Дагестане спасли жительницу Мурманска

Для 37-летней Ж. Яниной из Мурманска история с рабством в Дагестане как у многих началась с разговора со "знакомым работодателя" на злополучной площади Трех Вокзалов в Москве.

Еще в 2018-м безработная гостья столицы попалась на удочку вербовщиков и вместо обещанной высокооплачиваемой должности получила год рабства на кирпичных заводах. Первое время ее нещадно использовали в Каспийске, а после массовой зачистки с закрытием большинства таких предприятий - в Дербенте. Причем Янина все время пыталась сбежать и однажды почти успешно. Она уже ехала на попутке прочь из Каспийска, когда сопровождавший ее водитель увез неместную к "знакомым", где она снова стала пленницей на другом уже кирпичном заводе.

- Сбежать оттуда она смогла только в июне этого года, доехала на попутках до Махачкалы, но опять же, из-за отсутствия денег, вынуждена была устроиться на подработку. Только к началу сентября Янина скопила кое-какие деньги и пошла на Северный автовокзал в Махачкале, там-то она и узнала от местных полицейских про движение "Альтернатива", - рассказывают вызволившие женщину волонтеры движения против рабства. - Наш координатор по Дагестану забрал пострадавшую и отправил её на автобусе в Москву.

Сразу возвращаться в Мурманск женщина отказалась, объяснив волонтерам, что сперва накопит денег на работе в Москве.

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