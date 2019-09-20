Перекрытие дорог на День города Ставрополя и День края 2019: список, схема перекрытия на 21 сентября
Перекрытие дорог на День города Ставрополя и День края, 21 сентября 2019 года традиционно будет глобальным. Для проезда будут закрыты почти все центральные улицы краевой столицы.
В связи с тем, что в Ставрополе запланирована масса мероприятий, администрация выпустила постановление о прекращении движения на многих улицах.
Полезно знать, что уже с 8 утра 20 сентября до 16:00 22 сентября проезд будет невозможен по улице М. Морозова на участке от улицы Артема до улицы Маршала Жукова и улице Маршала Жукова на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского.
Целый день 21 сентября с 8:00 до полуночи машины не будут пускать:
- на улицу Артема на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского;
- улицу М. Морозова на участке от улицы Пушкина до улицы Маршала Жукова;
- улицу Дзержинского на участке от улицы Пушкина до улицы К. Хетагурова;
- улицу Кавалерийской на участке от улицы Дачной до улицы Дзержинского;
- проспект Октябрьской Революции на участке от улицы Мира до улицы Советской;
- проспект К. Маркса на участке от улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции;
- улицу Суворова на участке от проспекта Октябрьской Революции до улицы Ставропольской;
- улицу Советской на участке от проспекта Октябрьской Революции до улицы Булкина;
- улицу Булкина на участке от улицы Дзержинского до улицы Советской;
- улицу Шпаковской на участке от улицы Доваторцев до проспекта Ворошилова;
- улицу 50 лет ВЛКСМ на участке от улицы Шпаковской до улицы Тухачевского;
- проспект Российскому на участке от улицы Юго-Западный обход до улицы Тухачевского.
Это подкорректирует маршрут общественного транспорта № 3М, 4, 7М, 8М, 29М, 30М, 46, 46М, 55М. Они будут объезжать от улицы Артема по улицам Мира, Маяковского, Комсомольской, Голенева.
Маршрутка № 48 поедет от улицы Л. Толстого по улице Ленина и далее без изменений.
Автобус № 21М также двинется от улицы Артема по улице Ленина.
Перевозчики на № 31М, 32М, 32А, будут объезжать от улицы Л. Толстого по улицам Ленина, Маяковского, Комсомольской, Голенева.
Маршруты № 8, 20, 39м, 48 изменят свое движение от проспекта Российского по улицам Юго-Западный обход, Пирогова, Тухачевского
Общественный транспорт № 13, 14, 38, 46, 2М, 13М, 14М, 29М, 32М, 44М, 45М, 46М, 120М от улицы Шпаковской поедет по улицам Доваторцев, Тухачевского
Все остальные воспользуются «запасными» улицами Дзержинского, Пушкина, Ленина, Р. Люксембург, Голенева, Доваторцев, Шпаковской, Юго-Западным обходом, Тухачевского, Рогожникова.
22 сентября с 8:00 до 16:00 перекрытие дорог на День города Ставрополя и День края 2019 коснется:
- улицы Артема на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского;
- улицы М. Морозова на участке от улицы Пушкина до улицы Маршала Жукова;
- улицы Дзержинского на участке от улицы Пушкина до улицы К. Хетагурова;
- проспекта Октябрьской Революции на участке от улицы Мира до улицы Советской;
- проспекта К. Маркса на участке от улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции;
- улицы Суворова на участке от проспекта Октябрьской Революции до улицы Ставропольской;
- улицы Советской на участке от проспекта Октябрьской Революции до улицы Булкина;
- улицы Булкина на участке от улицы Дзержинского до улицы Советской.
Объезд транспорт № 3М, 4, 7М, 8М, 29М, 30М, 46, 46М, 55М будет осуществлять от улицы Артема по улицам Мира, Маяковского, Комсомольской, Голенева и далее по маршрутам.
№ 48 от улицы Л. Толстого двинется по улице Ленина.
№ 21М от улицы Артема по улице Ленина.
№ 31М, 32М, 32А от улицы Л. Толстого поедут по улицам Ленина, Маяковского, Комсомольской, Голенева.
Троллейбусы № 1, 2, 4, 8, 9 вообще не будут ходить.
ИСТОЧНИК KP.RU