Перекрытие дорог на День города Ставрополя и День края 2019: список, схема перекрытия на 21 сентября

Перекрытие дорог на День города Ставрополя и День края, 21 сентября 2019 года традиционно будет глобальным. Для проезда будут закрыты почти все центральные улицы краевой столицы.

В связи с тем, что в Ставрополе запланирована масса мероприятий, администрация выпустила постановление о прекращении движения на многих улицах.

Полезно знать, что уже с 8 утра 20 сентября до 16:00 22 сентября проезд будет невозможен по улице М. Морозова на участке от улицы Артема до улицы Маршала Жукова и улице Маршала Жукова на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского.

Целый день 21 сентября с 8:00 до полуночи машины не будут пускать:

- на улицу Артема на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского;

- улицу М. Морозова на участке от улицы Пушкина до улицы Маршала Жукова;

- улицу Дзержинского на участке от улицы Пушкина до улицы К. Хетагурова;

- улицу Кавалерийской на участке от улицы Дачной до улицы Дзержинского;

- проспект Октябрьской Революции на участке от улицы Мира до улицы Советской;

- проспект К. Маркса на участке от улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции;

- улицу Суворова на участке от проспекта Октябрьской Революции до улицы Ставропольской;

- улицу Советской на участке от проспекта Октябрьской Революции до улицы Булкина;

- улицу Булкина на участке от улицы Дзержинского до улицы Советской;

- улицу Шпаковской на участке от улицы Доваторцев до проспекта Ворошилова;

- улицу 50 лет ВЛКСМ на участке от улицы Шпаковской до улицы Тухачевского;

- проспект Российскому на участке от улицы Юго-Западный обход до улицы Тухачевского.

Это подкорректирует маршрут общественного транспорта № 3М, 4, 7М, 8М, 29М, 30М, 46, 46М, 55М. Они будут объезжать от улицы Артема по улицам Мира, Маяковского, Комсомольской, Голенева.

Маршрутка № 48 поедет от улицы Л. Толстого по улице Ленина и далее без изменений.

Автобус № 21М также двинется от улицы Артема по улице Ленина.

Перевозчики на № 31М, 32М, 32А, будут объезжать от улицы Л. Толстого по улицам Ленина, Маяковского, Комсомольской, Голенева.

Маршруты № 8, 20, 39м, 48 изменят свое движение от проспекта Российского по улицам Юго-Западный обход, Пирогова, Тухачевского

Общественный транспорт № 13, 14, 38, 46, 2М, 13М, 14М, 29М, 32М, 44М, 45М, 46М, 120М от улицы Шпаковской поедет по улицам Доваторцев, Тухачевского

Все остальные воспользуются «запасными» улицами Дзержинского, Пушкина, Ленина, Р. Люксембург, Голенева, Доваторцев, Шпаковской, Юго-Западным обходом, Тухачевского, Рогожникова.

22 сентября с 8:00 до 16:00 перекрытие дорог на День города Ставрополя и День края 2019 коснется:

- улицы Артема на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского;

- улицы М. Морозова на участке от улицы Пушкина до улицы Маршала Жукова;

- улицы Дзержинского на участке от улицы Пушкина до улицы К. Хетагурова;

- проспекта Октябрьской Революции на участке от улицы Мира до улицы Советской;

- проспекта К. Маркса на участке от улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции;

- улицы Суворова на участке от проспекта Октябрьской Революции до улицы Ставропольской;

- улицы Советской на участке от проспекта Октябрьской Революции до улицы Булкина;

- улицы Булкина на участке от улицы Дзержинского до улицы Советской.

Объезд транспорт № 3М, 4, 7М, 8М, 29М, 30М, 46, 46М, 55М будет осуществлять от улицы Артема по улицам Мира, Маяковского, Комсомольской, Голенева и далее по маршрутам.

№ 48 от улицы Л. Толстого двинется по улице Ленина.

№ 21М от улицы Артема по улице Ленина.

№ 31М, 32М, 32А от улицы Л. Толстого поедут по улицам Ленина, Маяковского, Комсомольской, Голенева.

Троллейбусы № 1, 2, 4, 8, 9 вообще не будут ходить.