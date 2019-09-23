2019-09-23T15:36:04+03:00
Общество

«Я тебе голову поломаю»: На активистов «Трезвой России» напали в Дагестане

Владельцы бизнеса набросились на гражданских активистов
Ася АСРЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Видео с места происшествия попало в соцсети и вызвало шквал комментариевВидео с места происшествия попало в соцсети и вызвало шквал комментариевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Угрозы разбить бутылку об головы активистов, грубые оскорбления и крики «убрать камеру». Так владельцы контрафактного алкоголя, торгующие в жилом доме, напали на команду федерального проекта «Трезвая Россия» в Дагестане.

Несколько литров пива и бутылок водки продали в одном из заведений, расположенном в жилом доме Дагестана после 22:00. Этот инцидент зафиксировали активисты движения «Трезвая России» в республике.

Сторонники здорового образа жизни вместе с правоохранителями вошли с проданным алкоголем к хозяевам бизнеса, чтобы заявить о нарушении закона в республике.

На активистов Трезвой России Дагестана напали продавцы паленой водки.

В ответ молодые люди услышали череду оскорблений со стороны проштрафившихся людей.

- Пошел вон из моего кафе, индюк. Убрал камеру, пока я тебе по роже не дала, тварь, - набросилась к активисткам агрессивная хозяйка заведения.

- Тьфу, на тебя, я тебе голову разобью, - размахивая бутылкой водки, кричал на молодых людей мужчина. По всей видимости, второй хозяин питейного заведения.

- Владельцы бизнеса неоднократно оскорбляли и пытались унизить человеческое достоинство гражданских активистов. Только проявленное терпение нашей командой не развязало драку. Все должно быть строго в рамках закона. Убеждены, что сотрудники полиции выполнят свои конституционные обязанности и привлекут мошенников к наказанию. Мы добились, чтобы инициатива ограничения на продажу алкоголя в жилых домах была поддержана, - написал в соцсети сети один из местных активистов федерального движения «Трезвая Россия». Видео с места происшествия попало в соцсети и вызвало шквал комментариев со стороны пользователей.

Многие в поддержку сторонников здорового образа жизни оставили под постом адреса питейных заведений, где такие нарушения происходят регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» (97,2 FM) приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Новости 24