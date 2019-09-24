Когда в Ставрополе включат отопление в 2019 году: начало отопительного сезона ожидается в октябре

Осеннее солнце обманчиво - светит, но уже так не греет. Поэтому все чаще начинает звучать вопрос, когда в Ставрополе включат отопление в 2019 году?

До 2012 года было так: батареи теплели после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней не превышала плюс восемь, но не позже 15 октября. Затем правила поменялись - местным властям разрешили ориентироваться только на погоду, а не на даты. За последние 10 лет самое позднее начало отопительного сезона пришлось на 20 октября, а самое раннее - на 29 сентября. Это произошло в 2016 году. Тогда жители краевой столицы завали администрацию жалобами на холод в квартирах, несмотря на среднесуточную температуру в 10-13 градусов. Правда, потом горожане пожалели, что так рано «выпросили» тепло - наступило бабье лето и в +20 отопление уже не радовало.

- Включив отопление, мы уже не можем отключить его и вернуться на летний режим, переход не делается простым нажатием кнопки, - объясняла тогда директор по вспомогательному производству АО «Теплосеть» Валентина Кинжибало. - Система теплоснабжения - централизованная, то есть нужно перевести на зимний режим работы котельные и тепловые сети. А еще часть котельных - сезонная, это значит, что необходимо оперативно нанять на работу персонал, а газоснабжающей организации перейти на зимний режим.

Когда же в Ставрополе включат отопление в 2019 году?

По состоянию на 23 сентября, к отопительному сезону 2019 в Ставрополе готовы 98% многоквартирных домов и 90% теплоснабжающих организаций. Первый зампред правительства Ставропольского края Иван Ковалев поручил коммунальным службам завершить подготовку к работе в осенне-зимний период до 1 октября. Как раз 30 сентября возобновят работу последние котельные, отключавшиеся для планового ремонта.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров немного скорректировал задачу.

- Надо равняться не на «отчетные» даты, а на реальные климатические условия. Подача тепла должна начаться своевременно. Люди не должны мерзнуть, - отметил губернатор.

Судя по прогнозу погоды, мерзнуть ставропольцы начнут еще не скоро.

Доставать ли свитер и шерстяные носки: выясняем, когда на Ставрополье придет настоящая осень 00:00 00:00

В последнюю неделю сентября ночные температуры будут колебаться в пределах 9-13 градусов тепла, днем - от 15 до 20 со знаком плюс. С наступлением октября столбики термометров поползут вверх: первые четыре дня днем ожидается плюс 21-25, ночью плюс 9-12. 5 и 6 числа еще сохранится достаточно теплая погода (плюс 17-19 днем, плюс 9-11 ночью). А вот с 7 октября уже почувствуется настоящая осень: днем плюс 10-13, ночью - не выше пяти градусов тепла. Так что, скорее всего, раньше десятых чисел октября отопительный сезон в Ставрополе в 2019 году не начнется.

КСТАТИ

В больницы, школы, детские сады, а также многоквартирные дома, тепло может прийти досрочно. Для этого руководителю социального учреждения, управляющей компании или председателю ТСЖ нужно подать письменную заявку в «Теплосеть». В ней нужно указать дату, с которой в здание нужно подать тепло, и дать гарантию оплаты услуги. Из-за задолженности или неправильного оформления документов теплоснабжающая организация вправе отклонить запрос.

ВАЖНО!

На наладку системы подачи тепла отводится несколько суток. Поэтому, когда старт отопительного сезона объявлен, а у вас холодные батареи, поинтересуйтесь, как у соседей? Если все в порядке, значит, дело в неисправности системы отопления в конкретном помещении или наличии воздушной пробки в отдельном стояке. Если же холод во всех квартирах - либо управляющая компания не открыла входную задвижку для теплоносителя, либо он не успел дойти до вашего дома. Во всех случаях в первую очередь обратитесь в свою УК, к председателю ТСЖ или в диспетчерскую службу (контакты - по ссылке).