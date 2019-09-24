14-летний дагестанец застрелил одноклассницу и ее мать за 4 тысячи рублей

Впервые Бедел Джалилов убил в 14 лет. В ноябре 1993 года с ружьем отца подросток пошел поправить благосостояние в дом одноклассницы. С ходу, почти на пороге, застрелил ее мать. Обошел тело и приказал заплаканной едва живой от страха погодке собрать ему все ценное. Выстрелил во второй раз. Девочка как и мать умерла на месте. Жизни односельчанок, если говорить о награбленном, стоили 4 тысячи рублей (по тем деньгам сумма приличная) с золотым кольцом.

Преступление в крошечном селе Дербентского района не раскрыли, потому что в 14-летнем подростке убийцу не увидели. Джалилов окончил школу и жил дальше. Пока в 2018 году не напился и не убил снова. Жена родного брата знала о его темном прошлом и в ссоре, случалось, грозилась сдать в полицию. В августе прошлого года после фуршета Бедел в пьяном виде взял в сарае топор и зарубил сноху. При расследовании этого преступления и вскрылись убийства 25-летней давности.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Верховного суда Дагестана, Джалилов сам дал чистосердечное и за содействие получил смягченный приговор.

- С учетом того, что первые два преступления были совершены им в несовершеннолетнем возрасте, активное сотрудничество со следствием и явку с повинной, суд приговорил Джалилова по совокупности преступлений к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, - сообщила руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева.

Кроме того, сторона убитой супруги брата Джалилова отсудила 240 тысяч рублей компенсации, а приставы - задолженность по алиментам. После развода Бедел не дал своим троим детям ни копейки.

Решение суда в силу еще не вступило и может быть обжаловано.