На Ставрополье обсудили актуальные вопросы развития финансовой грамотности

Мероприятие было организовано в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Его участниками стали представители федерального проекта повышения финансовой грамотности населения, Национального агентства финансовых исследований, сотрудники министерства финансов и министерства образования Ставропольского края, эксперты в сфере финансов из восьми регионов России, преподаватели школ и вузов края.

Открывая конференцию, заместитель председателя правительства Ставропольского края - министр финансов Ставропольского края Лариса Калиниченко отметила, что реализация Национальной стратегии повышения финансовой грамотности населения требует активного использования на практике накопленных знаний и образовательных методик.

Фото пресс-службы минфина СК.

В регионе действует краевая программа по этому направлению. Ее лозунг - «Знания для жизни» - чрезвычайно точно отражает суть образовательно-просветительских мероприятий проекта Минфина России. Знания и навыки, которые получают дети и взрослые в рамках этой работы, используются ими в реальной жизни.

Стратегический координатор проекта министерства финансов России и Всемирного банка по повышению финансовой грамотности Анна Зеленцова рассказала об этапах реализации Национальной стратегии повышения финансовой грамотности на 2017 - 2023 гг. В разработке дорожной карты стратегии принимали участие Минфин РФ, Банк России, Министерство просвещения, Министерство образования и другие ведомства. -

Приоритетная задача - повышение качества и охвата финансового образования, информирование населения, а также обеспечение институциональной базы методических ресурсов, - акцентировала Анна Зеленцова.

В ходе круглых столов и дискуссий конференции ее участники обсудили новые образовательные методики для школьников, способы противодействия финансовому мошенничеству в интернете, вопросы повышения финансовой грамотности граждан пенсионного и предпенсионного возраста, повышение цифровой финансовой грамотности молодежи, развитие движения волонтеров финансового просвещения и другие вопросы.

Региональные координаторы проекта Минфина России по финансовой грамотности поделились опытом реализации просветительских проектов для людей старшего возраста «Университет старшего поколения» (Саратовская область) и «Школа финансовой безопасности» (Архангельская область).

Наша справка

Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется с 2011 года.

Главная цель проекта - повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом.

Целевая аудитория проекта - взрослое население со средним и низким уровнем дохода (активные и потенциальные потребители финансовых услуг); учащиеся школьного возраста и студенты (в будущем - экономически активное население).