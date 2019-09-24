2019-09-24T13:11:42+03:00
Общество

«Продать внебрачного ребенка»: Как кавказские женщины спасаются от насилия в браке

Забеременеть на Кавказе, не будучи замужем – позор
Ася АСРЯН
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в кризисный центр обращаются девушки, которых родители вынуждают выйти замуж за нелюбимогов кризисный центр обращаются девушки, которых родители вынуждают выйти замуж за нелюбимогоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Принуждают продать внебрачного ребенка, сделать аборт, выйти замуж против воли и оставлять детей с отцом после развода. Как быть и куда идти, если ты, стала жертвой этих проблем?

Об этом и другом говорили на международном форуме по правам женщин в Дагестане. Для этого в Дербенте собрались эксперты из городов России и стран ближнего зарубежья.

- Чаще всего в кризисные центры Северного Кавказа обращаются женщины, которые пострадали от домашнего насилия. Ну и немало будущих мам с внебрачной беременностью. Им некуда идти, потому что забеременеть, не будучи замужем – на Кавказе позор. От них часто отказываются родные, отчаявшимся девушкам приходиться думать об аборте. А здесь мы их принимаем, оказываем мамочке и малышу юридическую и психологическую помощь, - рассказывает руководитель центра защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» Евгения Величкина.

По ее словам, с такими проблемами приходиться сталкиваться в каждой республике Северного Кавказа. В Дагестане, например, в единственный кризисный центр чаще всего обращаются девушки, которых родители вынуждают выйти замуж за нелюбимого.

- Развелись, а муж по местным традициям хочет забрать детей к себе, забеременела до свадьбы, не знает, куда идти. Или, например, женщина, уже много лет – жертва домашнего насилия, но молчит. Стыдно, если кто-нибудь из окружающих узнает. Это все то, с чем нам приходится работать каждый день. Мы еще не научились справляться со всеми проблемами, поэтому пригласили на международный форум опытных экспертов, - объясняет Евгения.

Специалисты посоветовали кризисным центрам Северного Кавказа не останавливаться на попытках вызвать жалость и сочувствие у аудитории, а использовать юмор и положительные эмоции в позиционировании своей работы.

- Мы всегда нуждаемся в помощи и поддержке неравнодушных. Но не всегда знаем, как устанавливать нужные связи, чтобы расширить круг знакомств. Чтобы не отпугивать людей серьезными проблемами разведенных женщин и брошенных мам-одиночек. Поэтому мы привлекаем экспертов из других регионов России. Я например, живя в Воронеже, однажды узнала про нарушение прав женщин в Дагестане и переехалю сюда, чтоб открыть кризисный центр. Поэтому мы призываем жертв не молчать, а общими усилиями решать проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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