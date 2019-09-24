2019-09-24T13:18:16+03:00
Общество

Дагестанские школьники собирают горные ягоды, чтобы сдать ЕГЭ

Ученики этой школы преуспели в республиканских олимпиадах [видео, фото]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Пресс-служба школы с гордостью показывает фотографии со сборовПресс-служба школы с гордостью показывает фотографии со сборовФото: Евгения СОКОРЕВА
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По социальным сетям разлетелось видео, на котором дагестанские школьники из села Тидиб собирают шиповник, чтобы купить себе книги. Автор ролика восторгается: «Одна из лучших школ в России!» Корреспондент «КП — Северный Кавказ» дозвонился до завуча Тидибской СОШ Асият Абдурахмановой и узнал подробности, как дети стали сами обеспечивать школу, в которой учатся.

Дети из Дагестана собирают шиповник, чтобы купить книги.

- Не учебники, а сборники и брошюры для подготовке к ЕГЭ или ОГЭ, - смеясь поправляет нас и автора ролика Асият. - Мы учебники уже не покупаем с прошлого года. Четвероклассник (прим.ред. - на кадрах) не знает таких слов. Поэтому он так и говорит.

Традиция выезжать в горы, чтобы собрать бесхозный шиповник, живет в тидибской школе уже 30 лет. По своему желанию дети едут туда, чтобы поработать и на славу развлечься, поиграть, потанцевать. От этого результаты не падают.

- Бывают такие дети, которые собирают по пять-шесть килограмм шиповника. А бывают — которые только полкилограмма. Кто как хочет. Некоторые собирают не только для школы, но и для дома: по половине в каждую корзину. Разговоры о выезде начинаются с 1 сентября, - говорит Асият.

Из сбора шиповника сделали небольшое соревнование. Каждый год ученики выясняют, какой класс соберет больше и кто из них — лучший. Причем сумма выигрыша постоянно увеличивается: если в прошлом году самый эффективный собиратель получал не больше 500 рублей, то в этом ожидается, что приз вырастит до трех тысяч. Класс-победитель может рассчитывать на пять тысяч рублей. Многое в сумме выигрышных зависит от финального веса.

Урожай складируют прямо в школе. И никто не посягается на него. Фото: сайт школы

Урожай складируют прямо в школе. И никто не посягается на него. Фото: сайт школы

Со сбытом продукции у школы нет проблем. Шиповник скупает тидибский предприниматель, который поставляет все в Москву и Санкт-Петербург. Ягоды идут на производство известного тидибского чая. Так вышло, что при вводе слова «Тидиб» поисковая система дает два первых запроса «тидибский чай» и «тидибская СОШ». Над производством первого трудятся вторые. Заварку можно купить в столицах страны и Махачкале.

Отметим, что 172 ученика собирают настолько много шиповника, что обеспечивают школу подарками на Новый год и некоторые другие праздники. Точной суммы нам не раскрыли.

Тидибский чай в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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