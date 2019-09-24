Ставропольский бизнесмен провернул аферу на 290 миллионов и 10 лет жил «в шоколаде»

Ставропольский бизнесмен Юрий Зарицкий провернул аферу на 290 миллионов рублей. 10 лет он радовался приобретённому на краденные деньги жилью, пока на преступника не вышли полицейские.

История многомиллионных махинаций началась не позднее августа 2007 года. Тогда Зарицкий связался с преступной группировкой, собиравшейся «нагреть ручки». Заговорщикам Зарицкий нужен был позарез: фирма ООО «ФЛК-Комплект», которой управлял бизнесмен, должна была стать фиктивным агентом более крупного предприятия — «Финансовой лизинговой компании».

Договор был подписан, а уже в 2008 году на счета фирмы Зарицкого посыпались миллионы. Заговорщикам удалось незаметно перевести 290 млн рублей. Их они поделили, купили элитное жильё и почти 10 лет наслаждались успехом.

Когда махинации преступной группировки вскрылись, делец подался в бега. С июня 2017 года он находился в федеральном розыске. Пока не обнаружился в Москве — бизнесмена взяли «под ручки» и арестовали.

— Расследование по делу Юрия Зарицкого завершено. Он обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд Москвы, — резюмировали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Расследование в отношении остальных участников крупной финансовой аферы продолжается.