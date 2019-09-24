2019-09-24T20:18:16+03:00
Происшествия

Ставропольский бизнесмен провернул аферу на 290 миллионов и 10 лет жил «в шоколаде»

Правоохранители всё же докопались до дельца, а следователи довели дело до суда
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
На украденные деньги бизнесмен роскошно жил почти 10 лет. Иллюстративное фотоНа украденные деньги бизнесмен роскошно жил почти 10 лет. Иллюстративное фотоФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Ставропольский бизнесмен Юрий Зарицкий провернул аферу на 290 миллионов рублей. 10 лет он радовался приобретённому на краденные деньги жилью, пока на преступника не вышли полицейские.

История многомиллионных махинаций началась не позднее августа 2007 года. Тогда Зарицкий связался с преступной группировкой, собиравшейся «нагреть ручки». Заговорщикам Зарицкий нужен был позарез: фирма ООО «ФЛК-Комплект», которой управлял бизнесмен, должна была стать фиктивным агентом более крупного предприятия — «Финансовой лизинговой компании».

Договор был подписан, а уже в 2008 году на счета фирмы Зарицкого посыпались миллионы. Заговорщикам удалось незаметно перевести 290 млн рублей. Их они поделили, купили элитное жильё и почти 10 лет наслаждались успехом.

Когда махинации преступной группировки вскрылись, делец подался в бега. С июня 2017 года он находился в федеральном розыске. Пока не обнаружился в Москве — бизнесмена взяли «под ручки» и арестовали.

— Расследование по делу Юрия Зарицкого завершено. Он обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд Москвы, — резюмировали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Расследование в отношении остальных участников крупной финансовой аферы продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Существование справедливости доказали в Дагестане
Мошенники предлагают ставропольцам установку приборов учета газа
Глава частной клиники на Ставрополье заработала на детях 2 млн рублей
Голодали и ночевали, где придется: Кадыров купит дом многодетной дагестанской семье
Телевизор — за курицу, ботинки — за йогурты: на что меняют вещи жители Ставрополя
Ессентучанка стала победителем конкурса «У меня есть голос»
Старушки брали персики, чуть не плача: трогательное видео доброго флешмоба сняла ставропольчанка
«Умер от удушья»: Школьник погиб во время занятий на канате
"Синтоловый качок" признал себя "уродом"
В Ставрополе пройдет крестный ход
Девушка ехала в горящем автомобиле по Ставрополю
Ставропольца, «сливавшего» данные об абонентах, осудили на год
6,5 % ставропольцев не платят за проезд
«Троллинг 80 lvl»: Перед матчем с ЦСКА «Алания» опубликовала промо-ролик с конём
В Ставрополе съесть слона дали животным из зоопарка
Врачи из Дагестана пытались вылечить мертвых людей
На Ставрополье брат с сестрой сыграли свадьбу
Школьница пошла перед сном в ванную и погибла
В Железноводске запустят сердце Бештау
Два экс-инспектора в Ессентуках получили сроки за взятку
В Ставрополе разработают двухдневный туристический маршрут
Туристы обокрали спортивный магазин в Минводах
Сбербанк снизил первоначальный взнос