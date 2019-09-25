Ставрополье готовится к эпидемии гриппа: как противостоять вирусу?

По прогнозам специалистов, массовой заболеваемости гриппом в наших краях стоит ждать в конце осени — начале зимы. А чтобы эпидемии не произошло, нужно вовремя принять все необходимые профилактические меры.

Профилактика гриппа на Ставрополье 00:00 00:00

Сейчас самое время делать прививку от гриппа, - говорят в управлении Роспотребнадзора Ставропольского края, - а лучшей профилактики, чем вакцинация, еще не придумали.

Первые партии вакцин, уточнили в ведомстве, на Ставрополье привезли уже 22 августа, и прививочная кампания против гриппа сейчас в самом разгаре.

- В 2018 году в крае прививки сделали 900 тысяч человек, - напомнили в Роспотребнадзоре. - В этом году мы рассчитываем, что уже до 1 ноября вакцинирована будет половина населения Ставрополья.

Как и в предыдущие годы, в нашем регионе ожидаются вирусы H1N1 и H3N2. Как рассказала главный эпидемиолог Ставропольского края Любовь Дмитриенко, именно их штаммы вошли в прошлогоднюю вакцину. И те, кто делал прививку тогда, в принципе защищены - теперь вирус для них практически не опасен. Но для большей уверенности, уточняют врачи, проходить иммунизацию лучше каждый год.

- Чаще всего заболевают подростки и молодые люди в возрасте 12 - 24 лет, дети в интернатах, детсадах и взрослое население старше 65 лет. Пик заболеваемости регистрируем с ноября по январь. Прививки поэтому надо делать уже сейчас, чтобы успел выработаться иммунитет, - советует Людмила Ивановна.

С конца августа на Ставрополье уже привились 274 тысячи человек, из них 26 тысяч — это дети. Но на фоне последних антипрививочных акций и распространения в интернете сообщений про опасность прививок, соглашаются на вакцинацию далеко не все. Профессор и ученый-вирусолог Виктор Зуев призывает смотреть на все объективно и подчеркивает:

- Никто ничего более эффективного, кроме прививок, не придумал. Если прививка сделана, то человек либо не заболеет вовсе, либо сможет избежать осложнений, которыми как раз и опасен грипп.

НА ЗАМЕТКУ

- Чтобы укрепить здоровье и противостоять вирусам, ешьте в день не менее 400 г овощей, 300 г фруктов, 20 г орехов или семечек, 125 г цельнозерновых (хлеб, овсянка, темный рис), две столовые ложки оливкового, кунжутного или рапсового масла, - советует врач-диетолог Ольга Юрчихина. - И дважды в неделю съедайте по 200 г жирной рыбы (скумбрия, палтус, форель, семга, сардины).

А в Роспотрбнадзоре напоминают, что в период сезонных вспышек заболеваемости нужно избегать мест с большим скоплением людей: кинотеатров, торговых центров, кафе.

- Лучше как можно больше гулять на свежем воздухе, - говорят медики. - Кстати, о воздухе! Чаще проветривайте помещения, где проводите много времени. Дважды в день на полчаса открывайте окно. На это время одевайтесь сами и укутывайте домочадцев. Такое систематическое проветривание уменьшает концентрацию вирусов и бактерий в воздухе на 80 - 90%.