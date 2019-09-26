Самые абсурдные рекорды, зарегистрированные на Северном Кавказе

В Книге рекордов России "КП-Северный Кавказ" насчитала 92 достижения от жителей Северного Кавказа и по возрастающей в соответствии их числу выстроила регионы в список:

- Ингушетия (3 рекорда);

- Дагестан (5 рекордов);

- Кабардино-Балкария (12 рекордов);

- Северная Осетия (14 рекордов);

- Ставрополь (14 рекордов);

- Карачаево-Черкесия (19 рекордов);

- Чечня (25 рекордов).

И хотя по замечанию авторов проекта большая часть рекордов России в категориях "архитектура", "география", "спорт" и "человек". На Кавказе - в одном только спорте. Как исключение: "растения", "культура" и еще парочка наименований. Среди них мы отыскали самые необычные, странные, бессмысленные и даже абсурдные.

"Наибольшая продолжительность удержания гири весом 24 кг на вытянутой ноге параллельно полу"

Наибольшая продолжительность удержания гири весом 24 кг на вытянутой ноге параллельно полу.

Результат: 24 секунды.

Рекорд 8 апреля 2018 года установил Аймурза Нуцалов в Хасавюртовском районе Дагестана.

"Самая продолжительная стойка на одной ноге с закрытыми глазами"

Самая продолжительная стойка на одной ноге с закрытыми глазами.

Результат: 2 минуты 18 секунд.

Рекордсменом стал житель города Баксан (Кабардино-Балкария) Мухамед Пшихачев. Дата его установления: 10 марта 2016 года.

Это достижение, отметим, в свое время вызвало кучу споров. И пользователи по всей стране, высмеяв его, утверждали, что могут повторить трюк даже без балансирования руками и с результатом в 4 и больше минут. Впрочем, оспаривать официально в присутствии судей зарегистрированный рекорд никто не стал.

"Самый высокий стебель малины в России"

Вон как вымахала!

Житель Ставрополя Алексей Несмеянов с женой Верой сумели вырастить куст малины в чудо из сказки про Джека и бобовый стебель. До небес не достал, но для обычной красной малины стал открытием. Как уточнили "КП-Северный Кавказ" эксперты "Книги рекордов России", почву супруги Несмеяновы удобряли коровьим навозом и золой, а для защиты от грибка и бактериальных болезней использовали Фитоспорин-М. Малину ежедневно умеренно поливали исключительно дождевой водой с температурой окружающего воздуха. Стебель от такой заботы вымахал высотой 3,9 метра. Рекорд установили 8 октября 2018 года.

"Наибольшее количество айрана, приготовленного на высоте более 2000 м над у. м. в мире"

Прекрасного напитка много не бывает!

В Карачаево-Черкесии на горном перевале Гум-Баши высотой 2 тысячи метров 10 августа 2019 года Алимурат Текеев приготовил 802 литра кисломолочного напитка.

"Наибольшее количество почетных граждан на душу населения"

То самое село в Северной Осетии

Время самой забавной истории! Представьте: живет в крохотном селе Камунта (Северная Осетия) 27 человек, а почетных жителей 49! Самое большое число на душу населения в стране! Как так вышло? А просто олимпийцам из сборной команды Российской Федерации, всем, кто на играх в Рио-де-Жанейро взял "золото", присудили особый статус. И почетными гражданами стали сразу 49 победителей.

"Наибольшее количество вылетов из под турника"

Рекорд от чеченца: Наибольшее количество вылетов из под турника.

В 2019 году 7 июня Алихан Дидаев сделал 12 оборотов на турнике в спортивном зале одной из школ в Грозном.

"Наибольшее количество вертикальных оборотов на 360° с отрывом рук от турника"

Наибольшее количество вертикальных оборотов на 360 с отрывом рук от турника.

Результат в 10 повторений показал юноша из Грозного Ислам Хамзатханов 9 марта 2019 года.

"Наибольшее количество адресованных конкретным людям песен одного автора в России"

Вот такие талантливые люди живут на Северном Кавказе

Результат: 180 песен

Рекордсмен: Валерий Хуриев

Место и время: РСО-Алания, город Владикавказ. 23 ноября 2016

"Самый длинный росток картофеля в России"

Возможно, для садоводов это прорыв! Но для простых людей - бессмыслица

Рекорд 31 января 2018 года установила Алла Хохова во Владикавказе. Длина ростка достигла 226 см.

И вот еще парочка рекордов, но не странных, а скорее милых. Оба из Ставрополя.

"Долгожитель среди собак породы той-терьер"

Хотя песик выглядит незаурядно, прожил рекордно много

Фунтик прожил рекордные для породы 18 лет и 2 месяца. Рекорд от 18 июля 2016 года.

"Наибольшее количество однополых детей, рожденных в один день разных лет, в России"

Удивительный случай!

Елена Клеменчук родила троих сыновей в один день. Не тройняшек, как можно подумать. А с разницей в несколько лет! Сын Евгений появился на свет 5 мая 1977 года, сын Дмитрий 5 мая 1978 года, а сын Александр в 1984 году также 5 мая.

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