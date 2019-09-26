«Россети Северный Кавказ» запустили стратегически важный объект в рамках модернизации электросетей в регионе. Ознакомил c его работой федеральных отраслевиков заместитель генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Цифровая трансформация

Александр Новак назвал запуск новой цифровой подстанции, полностью построенной на российском оборудовании и технологиях, знаковым событием для всего Северо-Кавказского федерального округа. Энергообъект «Плиево Новая» - один из самых масштабных и стратегически важных проектов, реализуемых группой «Россети» на Северном Кавказе.

Новая подстанция замкнет в энергокольцо девять линий электропередачи класса напряжения 110 кВ. Это позволит быстро перераспределять нагрузки в случае непредвиденных сбоев, а значит, предприятия и учреждения в регионе будут обеспечены бесперебойной и устойчивой электроэнергией. В конечном счете это повлияет на повышение качества жизни людей.

Запуск подстанции «Плиево Новая» значительно повысит надежность всей энергосистемы Северного Кавказа и даст серьезный импульс для социально-экономического развития республик.

- Подстанция «Плиево Новая» - еще один энергообъект, построенной в рамках реализуемой группой «Россети» концепции «Цифровая трансформация 2030». Реализованные здесь решения позволяют достигать более высокого уровня резервирования и оперативного управления, а, следовательно, надежности, а также увеличивать её срок эксплуатации, минимизируя и операционные, и капитальные затраты. Мы делаем все, чтобы создавать в регионах необходимые инфраструктурные условия для их динамичного развития, - подчеркнул Павел Ливинский.

Ввод объекта разбит на два этапа, вторую очередь планируется ввести в эксплуатацию в середине 2020 года.

Ключевые проблемы

Современная энергосистема - обязательное условие для социально-экономического развития любого региона.

- Крайне важно обеспечивать стабильность финансового положения энергетической инфраструктуры, а для этого необходимо гарантировать 100% оплату услуг ресурсоснабжающих организаций. В связи с этим правительство России внимательно следит за исполнением постановления номер 534, - отметил Александр Новак на совещании в Ингушетии.

В обсуждении вопросов функционирования и развития электроэнергетики в республике приняли участие глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, руководитель компании «Россети» Павел Ливинский, а также гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Фото "Россети Северный Кавказ"

Министр подчеркнул важность реформирования всех сфер ЖКХ и потребовал от заинтересованных сторон неукоснительного соблюдения всех положений постановления правительства РФ от 30 апреля 2018 года № 534.

Павел Ливинский рассказал о разработанном в холдинге комплексе мер для приведения электросетевого комплекса региона к нормативным показателям. Он подчеркнул, что проблема потерь в электросетях является одной из ключевых, и «Россети» выделяют на ее проблему более 1 млрд рублей. Однако он отметил, что усилий одних только энергетиков совершенно недостаточно.

- Для быстрого и комплексного решения проблем необходимо порядка 12 млрд рублей, которые невозможно будет компенсировать за счет роста тарифа, поэтому нужна поддержка федерального бюджета, - заявил генеральный директор. Александр Новак поддержал предложение разработать проект полной модернизации электросетей Ингушетии. А Махмуд-Али Калиматов потребовал от правительства республики оперативного принятия решений.

Положительный пример

Совместные действия группы «Россети» и Республики Северная Осетия–Алания министр Александр Новак оценил как положительный пример по развитию энергосистемы. Во время визита во Владикавказ Новак провел совещание с участием главы РСО - А Вячеслава Битарова и генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского. Главная повестка - реализация направлений, предусмотренных постановлением правительства РФ № 534.

- Необходимо продолжить совместную работу региона и группы «Россети». Отдельно отмечу, что наряду с улучшением экономики сетевых предприятий и модернизацией электросетей высокого напряжения важно уделять внимание развитию на основе современных технологий сетей низкого напряжения, заходящих в дома жителей республики. Данный вопрос находится на контроле в минэнерго, - сказал Александр Новак.

Министр дал поручение в кратчайшие сроки завершить процесс консолидации электросетевых активов региона на базе группы «Россети». Это позволит снизить потери и обеспечить одинаково высокое качество услуг для всех потребителей в республике. На совещании также обсудили инвестиционную программу развития и реконструкции электросетевого комплекса на территории республики.

- В любом без исключения регионе присутствия группа «Россети» работает исключительно в интересах потребителей. Принятая и реализуемая концепция «Цифровая трансформация 2030», подразумевающая повсеместное внедрение современных технологий, позволит и жителям, и бизнес-сообществу Республики Северная Осетия - Алания уже в ближайшее время почувствовать улучшение качества, надежности и доступности электроснабжения, а также ощутить преимущества дополнительных сервисов, предложение которых мы определили в качестве одного из стратегических направлений развития компания, - заявил в ходе совещания Павел Ливинский.

Фото "Россети Северный Кавказ"

Вячеслав Битаров заверил федерального министра и представителей электросетевого холдинга во всесторонней поддержке со стороны органов власти Северной Осетии.