2019-09-26T15:14:47+03:00
Общество

Стариков и врачей через окна эвакуировали из "геронтологии" Ставрополя

Прошли учения [фото]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
В практической части мероприятия участникам сборов были продемонстрированы современные способы спасения людей при пожареВ практической части мероприятия участникам сборов были продемонстрированы современные способы спасения людей при пожареФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе 26 сентября из краевого геронтологического центра эвакуировали пациентов и медицинский персонал. По акции "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы" спасатели рассказали в теории, что делать при ЧП, и показали на практике, как спасаться из огненной ловушки.

Пациенты блестяще выполнили все указания спасателей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пациенты блестяще выполнили все указания спасателейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из здания "геронтологии" стариков и санитаров выводили на улицу по лестницам, эвакуировали через окна с помощью трапов и приставных пожарных лестниц.

Для персонала эвакуация была очень интересной Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для персонала эвакуация была очень интереснойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эвакуировали и через пожарные выходы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эвакуировали и через пожарные выходыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А также по лестнице Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А также по лестницеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прошел, как было запланировано, условный пожар, с которым специалисты МЧС учили справляться персонал.

В завершение мероприятия, с участниками было проведено практическое занятие по применению первичных средств пожаротушения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В завершение мероприятия, с участниками было проведено практическое занятие по применению первичных средств пожаротушенияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Любопытно, что бабушки и дедушки вместо недовольства и страха испытывали только положительные эмоции! Их неподдельный интерес к происходящему отметил фотокорреспондент "КП"

Мероприятие оценили все его участники Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мероприятие оценили все его участникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В теоретической части мероприятия участникам представили «Атлас природных и техногенных опасностей и рисков Ставропольского края» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В теоретической части мероприятия участникам представили «Атлас природных и техногенных опасностей и рисков Ставропольского края»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На территории Ставропольского края за последние 5 лет и текущий период 2019 года зарегистрировано 18 пожаров на объектах социальной сферы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На территории Ставропольского края за последние 5 лет и текущий период 2019 года зарегистрировано 18 пожаров на объектах социальной сферыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожарные показали, как справляются с огнем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожарные показали, как справляются с огнемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- На территории Ставропольского края за последние 5 лет и текущий период 2019 года зарегистрировано 18 пожаров на объектах социальной сферы: 9 на объектах образования, 4 - здравоохранения, 5 - социального обслуживания. Основные причины пожаров на объектах указанной категории: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования; нарушение правил устройства и эксплуатации печей; неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении; нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС СК.

Пенсионеры смотрели за происходящим как за представлением Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пенсионеры смотрели за происходящим как за представлениемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Выставка британского образования Study UK: Discover You пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге 5 и 6 октября
Представители ведущих университетов и колледжей, лучших школ-пансионов, языковых и летних школ Великобритании расскажут о возможностях и перспективах образования за рубежом
Где мигранты опаснее - в Европе или в России
На любую статью о засилье мигрантов в Евросоюзе мы получаем сотни гневных откликов: «Хватит писать про проблемы с инородцами в чужих странах, у нас еще хуже!». Действительно, а что у нас и что в Европе? Спецкор «КП» Дмитрий Стешин решил сравнить…
«Просвещение» и крупнейшее китайское издательство «Народное образование» договорились о тесном сотрудничестве
Группа компаний «Просвещение» и ведущее издательство учебной литературы КНР «Народное образование» (People’s Education Press) будут совместно работать с целью развития и повышения качества образования на территории двух стран
Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 50-летним стажем: Лучше вкалывать кочегаром или садовником у олигарха, чем томиться в очереди на бирже труда
Об этом «непримиримый борец с буржуазией» заявил на сайте kp.ru нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Геннадий Онищенко - о том, что пива в России стали пить больше, чем водки: Один яд на другой меняем. Это косит мужчин - как на войне. Просто самоубийство!
Экс-главсанврач, обсуждая алкогольную тему, так осерчал на нашего обозревателя Александра Гамова, что - лишил его звания «самопровозглашенного помощника» [аудио]
Новости 24