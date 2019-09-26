Стариков и врачей через окна эвакуировали из "геронтологии" Ставрополя

В Ставрополе 26 сентября из краевого геронтологического центра эвакуировали пациентов и медицинский персонал. По акции "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы" спасатели рассказали в теории, что делать при ЧП, и показали на практике, как спасаться из огненной ловушки.

Пациенты блестяще выполнили все указания спасателейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из здания "геронтологии" стариков и санитаров выводили на улицу по лестницам, эвакуировали через окна с помощью трапов и приставных пожарных лестниц.

Для персонала эвакуация была очень интереснойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эвакуировали и через пожарные выходыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А также по лестницеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прошел, как было запланировано, условный пожар, с которым специалисты МЧС учили справляться персонал.

В завершение мероприятия, с участниками было проведено практическое занятие по применению первичных средств пожаротушенияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Любопытно, что бабушки и дедушки вместо недовольства и страха испытывали только положительные эмоции! Их неподдельный интерес к происходящему отметил фотокорреспондент "КП"

Мероприятие оценили все его участникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В теоретической части мероприятия участникам представили «Атлас природных и техногенных опасностей и рисков Ставропольского края»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На территории Ставропольского края за последние 5 лет и текущий период 2019 года зарегистрировано 18 пожаров на объектах социальной сферыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожарные показали, как справляются с огнемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- На территории Ставропольского края за последние 5 лет и текущий период 2019 года зарегистрировано 18 пожаров на объектах социальной сферы: 9 на объектах образования, 4 - здравоохранения, 5 - социального обслуживания. Основные причины пожаров на объектах указанной категории: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования; нарушение правил устройства и эксплуатации печей; неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении; нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС СК.