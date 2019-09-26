Дважды арестовывали, дважды выходил: уголовное дело влиятельного дагестанского депутата закрыто

В Советском районном суде Махачкалы возбуждение уголовного дела по статье "мошенничество" против депутата парламента РД Фикрета Раджабова признали незаконным. Как рассказали в суде, удовлетворили соответствующую жалобу адвоката Султана Каллаева.

- Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток, - отметил также собеседник.

Задержали председателя комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению парламента Дагестана 22 мая после обысков у него дома и на рабочем месте. Через два дня арестовали на два месяца, а затем еще раз продлили срок прибывания в СИЗО до ноября. Потом выпустили и снова арестовали 2 августа.

По версии следствия, Раджабов входил в преступную группировку из чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и граждански лиц, которые почти 20 лет в сговоре подделывали документы и разбазаривали государственную землю. Ущерб от слаженной работы мошенников оценили в 370 миллионов рублей. У подозреваемых в сумме нашли около 300 объектов недвижимости на 20 миллиардов рублей.

Кроме народного избранника по делу проходят: экс-руководителя Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, специалисты и эксперты Росреестра Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов, Адиль Клычев, кадастровый инженер Абдула Умаханов, бывший замглавы администрации Махачкалы Герман Рагимханов и рядовой гражданин Ислам Исмаилов.