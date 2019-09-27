Военные, помочившиеся на мемориал "Родина-мать" в Буденновске, осуждены

Ставропольский суд осудил трех военнослужащих, осквернивших мемориал воинам, которые погибли в Великую Отечественную войну. Всем хулиганам дали условные сроки, передает пресс-служба Буденновского гарнизонного военного суда.

- Военнослужащие одной из воинских частей, дислоцированных в Будённовске Ставропольского края, а также бывший военнослужащий приговором Будённовского гарнизонного военного суда осуждены за совершение осквернения надмогильного сооружения, - говорится в сообщении.

Военным дали условные сроки из-за того, что у них были смягчающие обстоятельства. На слушании подсудимые признали свою вину и раскаялись. Приговор вступил в законную силу.

Об этой истории стало известно еще в апреле, когда губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выложил снимок инцидента на своей странице в Instagram. На снимке видно, что двое молодых людей сидят на лавочке, грея руки у Вечного огня, пока третий мочится на мемориал "Родина-мать" в Буденновске.

Как выяснилось позже, скамейку к огню принесли сами военнослужащие. Также они собрали все цветы, что были на мемориале, и кидали их в очаг, думая тем самым усилить пламя. Все происходило 29 марта этого года в центре Буденновска.