2019-09-27T16:30:39+03:00
Политика

«Спасибо моей маме»: Владимиру Владимирову выдали удостоверение губернатора Ставрополья

8 сентября он победил с 80% голосов избирателей [фото, видео]
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Губернатор Владимир Владимиров в момент принесения присягиГубернатор Владимир Владимиров в момент принесения присягиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

27 сентября прошла инаугурация губернатора Владимира Владимирова.

В зале не было свободного места Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В зале не было свободного местаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Официальная церемония вступления в должность прошла во Дворце культуры и спорта Ставрополя.

Владимиров получил штандарт и знак губернатора Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимиров получил штандарт и знак губернатораФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Она началась с оглашения итогов выборов председателем крайизбиркома Евгением Демьяновым. Напомним, 8 сентября за кандидатуру Владимирова отдали свои голоса около 80% избирателей. Демьянов вручил Владимирову удостоверение губернатора Ставрополья.

Владимир Владимиров пошутил на инаугурации про поцелуи.

Делегацию от КЧР возглавил глава республики Рашид Темрезов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Делегацию от КЧР возглавил глава республики Рашид ТемрезовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава региона принес присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ставропольского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав Ставропольского края и законы Ставропольского края, верно служить народу, защищать интересы населения Ставропольского края".

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв поздравил Владимира Владимирова Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв поздравил Владимира ВладимироваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После этого Владимиров получил штандарт и знак губернатора от председателя краевого парламента Геннадия Ягубова. В своей речи политик от души поблагодарил всех жителей края за доверие и поддержку. Расчувствовавшись, даже признался, что готов обнять и поцеловать каждого. Не забыл губернатор поблагодарить и своих близких: маму — за критику и мотивацию совершенствоваться, и супругу — за поддержку.

Не пропустил инаугурацию и полпред президента в СКФО Александр Матовников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не пропустил инаугурацию и полпред президента в СКФО Александр МатовниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Это второй срок на посту губернатора Ставрополья 43-летнего Владимира Владимирова, родившегося 14 октября 1975 года в Георгиевске. До этого он занимал посты заместителя и первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. А в 2013 по указу президента страны назначен врио главы края. И уже в сентябре 2014 года официально избран губернатором.

Церемонию посетила чеченская делегация во главе со спикером республиканского парламента Магомедом Даудовым Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Церемонию посетила чеченская делегация во главе со спикером республиканского парламента Магомедом ДаудовымФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Лукашенко: У Путина нет цели присоединить Беларусь, чтоб сохранить власть
Президент Белоруссии часто дает громкие многочасовые интервью журналистам. Но здесь он, пожалуй, превзошел себя. Он собрал журналистов с Украины, что заранее предполагало - вопросы будут острые. Но ответы Батьки оказались не менее любопытными
«За его черными очками не видно энергии человека, готового изменить мир»: психоаналитик проанализировал блиц-интервью Владимира Зеленского
Прилетевший на сессию ООН шестой президент Украины на бегу дал первое — и очень короткое — интервью российским СМИ, переходя с украинского на русский и обратно
Новости 24
«ЕвроХим» признан компанией с лучшей репутацией в химической отрасли России
Видео: два кабардинских индюка отобрали мяч у мальчишек и гоняют в футбол
Во Владикавказе похоронили жестоко зарезанную бывшим мужем Регину Гагиеву
На Ставрополье руководитель фирмы разорил ее на 27 млн рублей
На Ставрополье две девушки умерли от отравления угарным газом
В Ставрополе кот припарковал машину
На Ставрополье появится «Нулевой километр любви»
Ставропольский драмтеатр приготовил 3 новых спектакля в 175-ом сезоне
В Северной Осетии газовики проводят рейды по домам абонентов
Новый сквер с ротондой и амфитеатром открыт в Ставрополе
Дагестанская девушка спасла жизнь малышу, страдающему раком крови
Оставил сыновей и жену, погибнув в 34 года: на Ставрополье отпели воина спустя 78 лет
Замдиректора сельхозфирмы на Ставрополье обвиняется в присвоении зерна
В Ставрополе закончили подготовку к зиме
Две женщины подрались на борту самолета "Москва-Минводы"
Погода на выходные: ливни и холода идут на Ставрополье
Ставрополец изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил без сознания на трассе