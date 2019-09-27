«Спасибо моей маме»: Владимиру Владимирову выдали удостоверение губернатора Ставрополья

27 сентября прошла инаугурация губернатора Владимира Владимирова.

В зале не было свободного местаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Официальная церемония вступления в должность прошла во Дворце культуры и спорта Ставрополя.

Владимиров получил штандарт и знак губернатораФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Она началась с оглашения итогов выборов председателем крайизбиркома Евгением Демьяновым. Напомним, 8 сентября за кандидатуру Владимирова отдали свои голоса около 80% избирателей. Демьянов вручил Владимирову удостоверение губернатора Ставрополья.

Владимир Владимиров пошутил на инаугурации про поцелуи.

Делегацию от КЧР возглавил глава республики Рашид ТемрезовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава региона принес присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ставропольского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав Ставропольского края и законы Ставропольского края, верно служить народу, защищать интересы населения Ставропольского края".

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв поздравил Владимира ВладимироваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После этого Владимиров получил штандарт и знак губернатора от председателя краевого парламента Геннадия Ягубова. В своей речи политик от души поблагодарил всех жителей края за доверие и поддержку. Расчувствовавшись, даже признался, что готов обнять и поцеловать каждого. Не забыл губернатор поблагодарить и своих близких: маму — за критику и мотивацию совершенствоваться, и супругу — за поддержку.

Не пропустил инаугурацию и полпред президента в СКФО Александр МатовниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Это второй срок на посту губернатора Ставрополья 43-летнего Владимира Владимирова, родившегося 14 октября 1975 года в Георгиевске. До этого он занимал посты заместителя и первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. А в 2013 по указу президента страны назначен врио главы края. И уже в сентябре 2014 года официально избран губернатором.