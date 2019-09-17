Как за время кассовой реформы изменилась доля безналичных платежей в магазинах и ресторанах

Сбербанк и «Платформа ОФД» проанализировали, как за период проведения 3 этапов кассовой реформы (переход бизнеса на онлайн-кассы и ОФД - к июлю 2017, 2018, 2019 гг.) в основных сегментах торговли и общественного питания изменилась доля оплаты наличным и безналичным способами.

Трехлетний период исследования выбран в связи с тем, что «Платформа ОФД» в сентябре отметила 3-летие со дня получения официального разрешения ФНС на обработку фискальных данных и одновременно, 3-летие появления в России института операторов фискальных данных (ОФД).

Аналитики компаний проанализировали агрегированную обезличенную информацию кассовых чеков, поступающих в адрес «Платформы ОФД» с 900 тыс. кассовых аппаратов (ежедневно обрабатывается по 40 млн чеков). Сравнивали данные продаж за летний период 2019 и 2017 гг. (июнь, июль, август). Исследование показало следующие изменения среднего чека покупок и способов оплаты.

Как изменилась ситуация в способах оплаты:

- В супермаркетах на безналичную оплату летом 2017 года (банковские карты, бесконтактный способ, и др.) пришлось 38% покупок в денежном выражении, тогда как в 2019 году эта доля составила уже 51%;

- В гипермаркетах на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 46%. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 59%; В магазинах у дома на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 27%. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 40%;

- В кафе и столовых на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 45% покупок. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 63%; В ресторанах на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 59%. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 72%;

- В сегменте фастфуда на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 45%. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 62%.

Серьезному росту доли безналичных платежей способствовало как широкое распространение удобных способов оплаты (бесконтактные схемы оплаты, приложения) и развитие предложений эквайринга от банков, так и технологическое развитие розничного бизнеса, включая в том числе массовое обновление касс и сопутствующей техники в рамках трех этапов перехода бизнеса на онлайн-кассы и ОФД, особенно в малом бизнесе.

Как изменился средний чек безналичных оплат:

- В супермаркетах средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 428 рублей. Это на 11% ниже показателя 2017 года;

- В гипермаркетах средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 922 рублей. Это на 3% ниже показателя 2017 года;

- В магазинах у дома средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 364 рубля. Это на 7% выше показателя 2017 года;

- В кафе и столовых средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 417 рублей. Это на 5% выше показателя 2017 года;

- В ресторанах средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 1160 рублей. Это на 7% ниже показателя 2017 года;

- В сегменте фастфуда средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 306 рублей. Это на 9% выше показателя 2017 года.

Таким образом, средний чек безналичной оплаты за три этапа кассовой реформы вырос в секторе быстрого питания, в магазинах у дома, в кафе и столовых. При этом в других сегментах стал ниже. Благодаря удобству карточных оплат, безналичные платежи затрагивают все больше товаров низкого ценового сегмента, что приводит и к снижению среднего чека затрат за одно посещение магазина или заведения.

Для сравнения, как изменилась ситуация по общему среднему чеку затрат (с учетом наличных и безналичных способов оплаты):

- В супермаркетах средний чек летом 2019 года составил 363 рубля. Это на 3% выше показателя 2017 года;

- В гипермаркетах средний чек летом 2019 года составил 867 рубля. Это на 4% выше показателя 2017 года;

- В магазинах у дома средний чек летом 2019 года составил 305 рублей. Это на 4% выше показателя 2017 года;

- В кафе и столовых средний чек летом 2019 года составил 394 рублей. Это на 13% выше показателя 2017 года;

- В ресторанах средний чек летом 2019 года составил 966 рубля. Это на 10% выше показателя 2017 года;

- В сегменте фастфуда средний чек летом 2019 года составил 302 рубля. Это на 1% выше показателя 2017 года.

Александр Белокопытов, вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц:

- В российской торговле и индустрии питания сегодня происходят масштабные технологические изменения. Покупателям стало удобнее расплачиваться, предприниматели получили новые инструменты для развития бизнеса. Рост объемов безналичных платежей, зафиксированный аналитиками «Платформы ОФД» и Сбербанка, говорит об устойчивом тренде на дальнейший технологический рост отечественного бизнеса.

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