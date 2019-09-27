2019-09-27T17:52:49+03:00
Происшествия

Силовики схватили высокопоставленного полицейского в Кабардино-Балкарии

Видео спецоперации попало в сеть
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: стоп-кадр видео Telegram-канал «Северный Кавказ»Фото: стоп-кадр видео Telegram-канал «Северный Кавказ»
Изменить размер текста:

В широкий доступ попало видео задержания начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности управления МВД России по Кабардино-Балкарской Республике. На кадрах оперативники скручивают мужчину в жилом доме, кладут на пол, связывают руки и просят представиться. Мужчина называет свое имя.

Источник в правоохранительных органах заявил, что задержанный находился в федеральном розыске. Пока подробностей, по какому делу задержали высокопоставленного полицейского, нет.

Однако до этого, в Кабардино-Балкарии взяли одновременно 14 сотрудников из региональной Госавтоинспекции и отделов полиции. Им инкриминируют создание преступного сообщества и взяточничество. За 2017-2018 годы общая сумма "сборов" составила, по подсчетам следователей, 42 млн рублей. Мзду правоохранители принимали за провоз нелегального спиртного. Фуры имели полный пакет услуг: их не останавливал ни один пост ДПС.

Одному из предполагаемых участников преступления удалось скрыться. Его объявили в розыск. Связана ли сегодняшняя новость о задержании с указанным делом, не поясняется.

Оперативники заламывают руки высокопоставленному полицейскому в КБР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт о посадке Боинга в Барнауле: Причиной задымления могли стать перегрузка во время приземления или дефекты полосы
Такое мнение в беседе с «КП» высказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама»заслуженный военный летчик РФ , генерал-майор Владимир Попов
Новости 24
В Дагестане осудят депутата с приятелем за "отмывание" земли на 270 млн
Через 7 лет новым сенатором от Ставрополья стал военный
Правительство Ставрополья ушло в отставку
Во Владикавказе проверят полицейских, которые не защитили Регину Гагиеву от бывшего мужа
«ЕвроХим» признан компанией с лучшей репутацией в химической отрасли России
Видео: два кабардинских индюка отобрали мяч у мальчишек и гоняют в футбол
Во Владикавказе похоронили жестоко зарезанную бывшим мужем Регину Гагиеву
На Ставрополье руководитель фирмы разорил ее на 27 млн рублей
На Ставрополье две девушки умерли от отравления угарным газом
В Ставрополе кот припарковал машину
На Ставрополье появится «Нулевой километр любви»
Ставропольский драмтеатр приготовил 3 новых спектакля в 175-ом сезоне
В Северной Осетии газовики проводят рейды по домам абонентов
Новый сквер с ротондой и амфитеатром открыт в Ставрополе
Дагестанская девушка спасла жизнь малышу, страдающему раком крови
Оставил сыновей и жену, погибнув в 34 года: на Ставрополье отпели воина спустя 78 лет
Замдиректора сельхозфирмы на Ставрополье обвиняется в присвоении зерна
В Ставрополе закончили подготовку к зиме
Две женщины подрались на борту самолета "Москва-Минводы"
Погода на выходные: ливни и холода идут на Ставрополье
Ставрополец изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил без сознания на трассе