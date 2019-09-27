Силовики схватили высокопоставленного полицейского в Кабардино-Балкарии

В широкий доступ попало видео задержания начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности управления МВД России по Кабардино-Балкарской Республике. На кадрах оперативники скручивают мужчину в жилом доме, кладут на пол, связывают руки и просят представиться. Мужчина называет свое имя.

Источник в правоохранительных органах заявил, что задержанный находился в федеральном розыске. Пока подробностей, по какому делу задержали высокопоставленного полицейского, нет.

Однако до этого, в Кабардино-Балкарии взяли одновременно 14 сотрудников из региональной Госавтоинспекции и отделов полиции. Им инкриминируют создание преступного сообщества и взяточничество. За 2017-2018 годы общая сумма "сборов" составила, по подсчетам следователей, 42 млн рублей. Мзду правоохранители принимали за провоз нелегального спиртного. Фуры имели полный пакет услуг: их не останавливал ни один пост ДПС.

Одному из предполагаемых участников преступления удалось скрыться. Его объявили в розыск. Связана ли сегодняшняя новость о задержании с указанным делом, не поясняется.