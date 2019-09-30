2019-09-30T15:24:27+03:00
Происшествия

18-летний юноша напал с ножом на наряд полиции в Ингушетии

Стражи порядка отделались несерьёзными порезами, молодой человек задержан
Андрей ЗОБОВ
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Юноша напал на полицейских с ножомЮноша напал на полицейских с ножомФото: Иван ВИСЛОВ
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В ночь на понедельник 18-летний юноша напал с ножом на наряд полиции в Ингушетии. В результате один правоохранитель получил резаные раны, а агрессор — пулевые.

В ночь на 30 сентября сотрудники патрульно-постовой службы патрулировали свою обычную территорию. Ничего не предвещало беды, но около часа ночи они заметили странно ведущего себя парня. Дальше стандартная процедура: проверка документов, краткая беседа.

Но всё пошло совсем не по протоколу. Юноша начал кричать и материться на полицейских, документы показать оказался. Потом совсем обезумел, вытащил нож и бросился на одного из стражей порядка. Его товарищ выхватил пистолет.

В пресс-службе МВД Ингушетии не сообщают подробностей схватки, однако известно, что у пострадавшего полицейского глубокие порезы на руках, а нападавший получил пулевое ранение. Его отправили в больницу.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Карабулак по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти». Устанавливаются мотивы и причины нападения, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Ингушетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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