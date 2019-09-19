Новый детсад в Ессентуках откроется 1 октября

На стройплощадке, которая развернулась в микрорайоне Северный в декабре 2018 года, стало тихо: ушла техника, строительные бригады, в основном работы идут на территории. В рамках благоустройства устанавливают игровые павильоны, клумбы, песочницы, делают дорожки с безопасным покрытием.

Объект имеет вентилируемый фасад, все строительные материалы для детского учреждения использовались только высокого качества. Корпуса в будущем станут еще ярче, чем сейчас. Внутри здания уже расставили детскую мебель.

Маленькие шкафы, кровати, столы рассчитаны под рост ребенка от полутора лет. Уже установлена сантехника, в пищеблоке подключены конвекторные печи, овощерезки и другая кухонная техника.

Для малышей готов бассейн с современным безопасным покрытием. Новый объект имеет собственный адрес: улица Просторная, 34. Набран штат специалистов дошкольного образования, они будут встречать воспитанников 1 октября.

В детском саду «Умка» все готово к приему детей, последний штрих - игрушки и развивающие пособия, их завезут в детсад в ближайшие дни.