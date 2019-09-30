2019-09-30T18:21:12+03:00
Спорт

«Вы мне деньги должны»: Хабиб Нурмагомедов потребовал у старушки процент с продажи папах

Шутливый ролик опубликован в неофициальном сообществе спортсмена [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Хабиб Нурмагомедов сделал папахи популярными. И теперь просит у бабулек процент с их продажи. В шутку, разумеетсяХабиб Нурмагомедов сделал папахи популярными. И теперь просит у бабулек процент с их продажи. В шутку, разумеетсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Хабиб Нурмагомедов попросил «долю» с продажи папах у старушки, продающей головные уборы в высокогорном дагестанском селе. Шутливый ролик, опубликованный во втором аккаунте, который ведут поклонники и друзья спортсмена, стал вирусным.

На видео спортсмен остаётся за кадром, но его нетрудно узнать по голосу. Хабиб подходит к лотку на улице, и заявляет пожилой женщине, что она «должна ему денег» за папахи, которые старушка продаёт. Но бабушка, кажется, совершенно не узнаёт своего знаменитого гостя: она смотрит на него с удивлением и непониманием.

Хабиб Нурмагомедов потребовал у старушки долю с продажи папах.

Многие пользователи отнеслись к просьбе Хабиба с юмором: известно, что дагестанец с самого начала своей карьеры в UFC особенно относился к национальному головному убору. Когда Нурмагомедов получал очень скромные деньги и каждая копейка была на счету, он отказался от спонсорского контракта на бейсболку. Надеть папаху значило потерять 1000 долларов — большие деньги! Но дагестанец предпочёл подчеркнуть свою верность традициям, сказав, что папаха — бесценна.

Благодаря Нурмагомедову папахи покупают в качестве сувениров во всём мире. Именно поэтому спортсмен позволил себе подобную шутку. Впрочем, не все остались довольны выходкой спортсмена — многие не могли понять, зачем боец побеспокоил старушку и недоумевали, «куда девалось хвалёное кавказское уважение к старшим».

ИСТОЧНИК KP.RU

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