2019-10-01T12:17:01+03:00
Общество

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию

Клиентоориентированный подход - стратегическая задача банка
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ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию.ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию.
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ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию в среднем на 0,2 п.п. в рамках своей продуктовой линейки.

Минимальная ставка для зарплатных клиентов теперь составляет 9,4% годовых при использовании дебетовой карты с опцией «Заемщик», без данного условия - 10,9% годовых. Оформить кредит наличными можно на сумму до 5 млн рублей и сроком до пяти лет. Клиенты могут оформить заявку на сайте банка.

Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели.

Юрий Топунов, начальник управления кредитных продуктов ВТБ, отметил:

- Одной из стратегических задач банка является клиентоориентированный подход, а также повышение доступности финансовых продуктов. Поэтому мы всегда ищем возможности для снижения ставок по нашим кредитным продуктам и улучшения условий их выдачи. На сегодняшний день ценовые параметры банка являются одними из лучших на рынке.

За январь-август 2019 года клиенты ВТБ оформили свыше 930 тысяч кредитов наличными на сумму более 589 млрд рублей, что почти на 17% выше аналогичного периода прошлого года. В рамках рефинансирования объем выданных кредитов увеличился по сравнению с 2018 годом в два раза и составил 51,5 млрд рублей. Программой воспользовались более 78 тысяч человек. Портфель кредитов наличными за восемь месяцев этого года показал рост более 13%, превысив 1,348 трлн рублей.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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