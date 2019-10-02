На связи Новый Бешпагир

До недавнего времени для жителей села Новый Бешпагир, что в часе езды от Ставрополя, качественная телефонная связь и пользование интернетом оставались роскошью. Мобильная связь была не просто плохой - временами она вообще пропадала. Случись что - ни близким, ни в «Скорую» не дозвониться.

За долгие годы 300 человек, проживающих здесь, уже смирились с тем, что оторваны от внешнего мира. Но и на их улицу пришел праздник. МТС специально для Нового Бешпагира установила вышку связи на территории поселка. Впервые за время существования сотовой связи на Ставрополье жители поселка могут звонить по мобильному телефону и выходить со смартфона в интернет в любой точке населенного пункта.

Событие в Новом Бешпагире отметили как настоящий праздник. И поздравить с появлением связи селян специально приехали директор МТС на Ставрополье Александр Сивакозов, работники компании и заместитель главы Шпаковского района Владимир Фомиченко.

- Для малого населенного пункта это огромнейшее событие! Вышка позволит улучшить социальное положение села и развиваться в ногу со временем. Ведь связь - это информация, а кто владеет информацией, владеет миром! - уверен Владимир Фомиченко.

- Мы видим уверенное покрытие с хорошим качеством связи и скоростью интернета до 20 Мбит в секунду. И теперь жителям поселка доступны все те же услуги, что мы предоставляем в крупных городах, - отметил Александр Сивакозов. - Отсутствие связи сегодня - важнейшая социальная проблема, и мы рады устранять такие трудности. Сегодня, пока ехал к вам, впервые телефон не терял нигде сигнал. Очень удобно!

До появления вышки связи от МТС местная молодежь скучала без кино и роликов в социальных сетях, а пенсионеры не могли по видеосвязи увидеть детей и внуков, проживающих в городе. Большие неудобства испытывали и сотрудники бюджетных организаций.

- Из отдела образования Шпаковского района с трудом мне дозвониться могли, некоторые письма от руководства не доходили совсем. А теперь в любое время с коллегами и родителями учеников могу связаться, - поделилась Татьяна Самарина, директор сельской школы № 21. - Спасибо, что мы теперь чувствуем себя незабытыми. Кстати, в школе «подключение к цивилизации» отметили праздником.

За первые дни работы сети в поселке многие приобрели смартфоны, а SIM-карты МТС — почти все, в ближайших точках обслуживания, включая отделения Почты России. Некоторым повезло получить карты лично от сотрудников МТС и вместе с этим выиграть призы.

- Мы не просто даем людям связь. В таких населенных пунктах у жителей в принципе появляются новые возможности для развития, любимого дела или работы, - отметил директор МТС на Ставрополье Александр Сивакозов.