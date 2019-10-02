2019-10-02T14:01:06+03:00
Звезды

Депутат Госдумы подарил известному певцу золотой кинжал с портретом Кадырова

Фронтмен группы «Пилигримм» Андрей Ковалёв сообщил, что дорогой презент был вручен в знак дружбы [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Роскошный подарок Адама ДелимхановаРоскошный подарок Адама ДелимхановаФото: СОЦСЕТИ
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Золотой клинок в позолоченных ножнах с портретом главы Чечни Рамзана Кадырова — роскошный подарок тонкого ценителя оружия, депутата Государственной думы России Адама Делимханова известному певцу и бизнесмену Андрею Ковалёву. Великолепным сувениром похвастался в Instagram сам фронтмен группы «Пилигрим». По его словам, кинжал был преподнесён в знак дружбы между чеченским депутатом и певцом.

Золотой клинок подарок Адама Делимханова.

— Совсем недавно я познакомился с легендарным человеком — Адамом Султановичем Делимхановым, депутатом Госдумы от Чеченской Республики! Это невероятно интересный человек. Мы очень долго беседовали и договорились, что я дам свой концерт в Грозном и выступлю с большой бизнес-лекцией для молодежи Чечни! Это будет на стадионе и я думаю, будет очень интересно, — сообщил Ковалёв своим подписчикам.

Особо певец отметил презент, который получил от Делимханова. Золотой кинжал с тончайшими узорами на рукояти и по всему лезвию, в золотых ножнах, на которых изображён глава Чечни Рамзан Кадыров.

delimkhanov95.fandelimkhanov95.fan
Адам Делимханов
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— И совершенно неожиданно для меня, Адам Султанович сделал мне потрясающий дорогой подарок! Посмотрите, друзья, какая красота! Конечно, друзья, по русскому обычаю я тоже приготовлю красивый подарок. Теперь я горжусь, что у меня появился новый друг. Большое спасибо тебе, Адам!

СПРАВКА «КП»

Андрей Ковалёв — бизнесмен, лидер группы «Пилигрим», музыкальный продюсер, организатор рок-фестивалей и бизнес-тренер. Сначала он сколотил прибыльную бизнес-империю, и лишь потом вспомнил о страсти своего детства — рок-музыке. Он заново собрал основанную в студенчестве группу «Пилигрим». Также стал проводить музыкальные фестивали такие, как «Слава России! Слава Москве!», «Слава России! Слава Орлу!» и «Слава России! Слава Нижнему Новгороду!» и т.д.

В 1994—1995 годах занимал пост заместителя министра лесной промышленности России. В 2005—2009 годах был депутатом Московской городской думы. Также получил известность, как активный сторонник законодательного запрета использования фонограммы на концертах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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