2019-10-03T13:12:22+03:00
Общество

Роковая красота: «чеченская Моника Белуччи» исчезла после травли за «слишком раскованные» фото

«Комсомолка» выяснила, что стало с одной самых красивых дочерей Кавказа [фото, видео, эксклюзив kp.ru]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Одна из самых красивых дочерей Чечни исчезла после того, как соотечественники признали её «позором республики»Одна из самых красивых дочерей Чечни исчезла после того, как соотечественники признали её «позором республики»
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Милана Ясаева — одна из самых прекрасных дочерей Кавказа исчезла после жестокой травли соотечественников. За благородную, тонкую красоту девушку по праву называли «чеченской Моникой Белуччи»: глубокие, тёмные глаза, чувственные губы, точёные скулы, роскошные волосы цвета воронова крыла и идеальная фигура. Но ей не смогли простить «раскованность» и «пошлость». А точнее — желание поделиться своей красотой.

Милана Ясаева

Милана Ясаева

Девушка родилась в 1993 году в Норвегии. Её семья эмигрировала, испугавшись надвигающейся на Чечню войны. Здесь она научилась не только чуткой мусульманской скромности, но и приобрела стремление к свободе и творчеству.

Самая красивая чеченка - Милана Ясаева.

Когда девушка выросла, она влюбилась в искусство женской красоты — мэйкап. Тонкий вкус и чувство стиля помогли ей стать настоящим мастером в своём деле. Вскоре она завела свой небольшой блог в Instagram — milanasmakeup, где с радостью делилась секретами.

Неординарный талант Миланы был замечен — в 2015 году её блог стал набирать популярность. Видео красавицы публиковались на самых популярных страницах с миллионной аудиторией, а страница самой девушки набрала почти 150 тысяч подписчиков.

Красавица была настоящей мастерицей мэйкапа

Красавица была настоящей мастерицей мэйкапа

К девушке пришёл настоящий успех. В 2016 году у неё появился блог на YouTube, страница в Facebook с огромной аудиторией, а потом и личный сайт. Красавица мечтала создать свой собственный бренд с мировым именем. Но чаяниям девушки не суждено было воплотиться в жизнь. Вместе с известностью на неё обрушились потоки ненависти от соотечественников.

В социальных сетях началась настоящая травля. Десятки тысяч комментариев с оскорблениями, самыми мягкими из которых были прозвища «блудница» и «позор чеченского народа». Тысячи угроз в личных сообщениях. Девушку готовы были разорвать за то, что она не соблюдала нормы ислама — не хоронила свою блестящую красоту под чёрной, непроницаемой тканью паранджи.

Милана Ясаева

Милана Ясаева

По европейским меркам, девушка вела свой блог очень целомудренно: не публиковала фото в купальниках и не пыталась набрать подписчиков, размещая соблазнительные полуобнажённые снимки. Понимая это, Милана даже попыталась отстоять своё право на свободу.

— У меня есть одно правило: я сама выбираю свой путь и никому не позволю указывать, как мне жить, — гласит последняя запись «чеченской Моники Белуччи» на личном сайте. — Я достаточно умна и могу подвергать сомнению навязанные правила, которым кто-то хочет заставить меня следовать. Я знаю, что я хороший человек и делаю хорошее дело для себя и других. Поэтому мне наплевать на мнение стада овец!

Девушку возненавидели за «распущенность»

Девушку возненавидели за «распущенность»

Нетрудно догадаться, что после этого девушке устроили тотальную обструкцию. Ей сулили самую ужасную, жестокую и извращённую смерть. После этого Милана исчезла. Страницы в соцсетях удалялись одна за другой, видео стали исчезать из соцсетей. Красавица не выдержала травли и бросила всё, что любила.

«Комсомольской правде» удалось узнать, что случилось с Миланой Ясаевой. В трудный момент её поддержал любящий муж — известный иранский бизнесмен и миллионер Дьяр Аль-Аштари. Мужчина заработал свой первый миллион, будучи подростком, сделал себя сам. И он нашёл, что сказать отчаявшейся супруге. Поддержал её решение забыть о публичности и помог вернуться к занятиям любимым делом.

Некоторые секреты от Миланы Ясаевой до сих пор можно найти на просторах интернета.

Страшные угрозы, к счастью, остались только угрозами. Милана жива и здорова. Сейчас пара живёт в одной из скандинавских стран. Дьяр во всём поддерживает жену, называет её «королевой», восхищается её интеллектом и тонкостью вкуса. Несмотря на своё вероисповедание, мужчина не прячет супругу за паранджой и нередко публикует фотографии с любимой, благодаря Аллаха за возможность быть с такой удивительной женщиной.

Ну а сама «чеченская Моника Белуччи» с удовольствием занимается любимым делом, и, кажется, наконец-то чувствует себя счастливой.

Милана обрела своё счастье, благодаря поддержке мужа

Милана обрела своё счастье, благодаря поддержке мужа

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ИСТОЧНИК KP.RU

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