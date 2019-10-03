Певший «Гори-гори ясно» во время пожара чеченец будет подметать улицы Грозного

Недавно Рамзан Кадыров потребовал найти человека, который снимая на мобильный, пел «Гори-гори ясно» на фоне пожара в грозненском торговом центре.

Чеченский лидер уличил напевавшего песню парня в том, что он радовался чужому горю. Веселился и глумился в то время, когда у людей горели торговые точки, благодаря которым они зарабатывали на жизнь и кормили семью.

Также этот ролик сильно обидел и разозлил всех владельцев и продавцов магазинов и ресторанов, пострадавших во время пожара.

— Непонятно, о чем думал этот тип, когда записывал свое возмутительное видео тогда, когда здание горело, а внутри могли находиться люди, — возмущались в сети.

«Нехорошего героя» видео поймали накануне. Им оказался молодой житель Грозного. Одним публичным извинением прославившийся на всю сеть парень, не обошелся. Теперь он в униформе уборщика подметает улицы родного города.

Однако, его «мобильная слава» не закончилась: он снова снял видео. Правда, теперь он публично просит прощение за то, что развлекался в момент, когда огонь уничтожал торговый центр.

В Чечне поймали поющего Гори-гори ясно во время грозненского пожара и наказали.

Мнение комментаторов под этим роликом разделились. Одни осуждают весельчака, мол, надо еще жестче наказать. Например, пусть не только улицы подметает, но и расчищает пострадавшие помещения центра. А другие просят понять и простить «зеленого глупыша».

— Это просто шайтан попутал. Не думаю, что он от радости пел. Просто парень жизнерадостный.

Это уже не первый чеченец, который в качестве наказания получил метлу в руки. Так, в прошлом году Рамзана Кадырова разозлило хамское и развязное поведение молодого чеченца в московском метро.

Там же парень бросил в одного из оппонентов банку из-под энергетика, приказав ему кричать «Ахмат — сила!». «Патриотичного» чеченца поймали быстро. Сначала он публично извинился, а потом приступил к обязанностям дворника.

Напомним, что возгорание произошло 19 сентября в Грозном. Пожар распространился на 700 метров. Кадры полыхающего торгового центра распространились в соцсетях.

На четвёртом этаже «Гранд Парка» находились детские зоны, но, никто не пострадал. Спасатели провели своевременную эвакуацию.

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