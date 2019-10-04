Перестрелка между сотрудниками ФСИН произошла в Ингушетии

В Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками ФСИН: сотрудника следственного изолятора серьёзно ранил неназванный коллега. Причины нападения выясняются, а пострадавший находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии.

По сведениям источника «КП - Северный Кавказ», сотрудники встретились посреди ночи на обочине дороги неподалёку от села Яндаре. На обочину съехала «Гранта», в которой сидел сотрудник ФСИН. Через пару минут подъехала «Приора», в которой было четверо фсиновцев — двое сотрудников СИЗО №1 и двое ребят из службы собственной безопасности.

— Сотрудник, который сидел в «Гранте», достал табельный пистолет и выстрелил в сотрудника следственного изолятора, — сообщил собеседник «КП».

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, пострадавшего немедленно доставили в больницу Назрани.

— Пуля попала в грудь и пробила легкие. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, — говорится в сообщении.

По информации источника, все участники конфликта задержаны. Проводится служебная проверка.