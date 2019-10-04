2019-10-04T12:27:00+03:00
Происшествия

Перестрелка между сотрудниками ФСИН произошла в Ингушетии

Фсиновец расстрелял коллегу из табельного оружия
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Сотрудник ФСИН расстрелял коллегу из табельного пистолетаСотрудник ФСИН расстрелял коллегу из табельного пистолетаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками ФСИН: сотрудника следственного изолятора серьёзно ранил неназванный коллега. Причины нападения выясняются, а пострадавший находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии.

По сведениям источника «КП - Северный Кавказ», сотрудники встретились посреди ночи на обочине дороги неподалёку от села Яндаре. На обочину съехала «Гранта», в которой сидел сотрудник ФСИН. Через пару минут подъехала «Приора», в которой было четверо фсиновцев — двое сотрудников СИЗО №1 и двое ребят из службы собственной безопасности.

— Сотрудник, который сидел в «Гранте», достал табельный пистолет и выстрелил в сотрудника следственного изолятора, — сообщил собеседник «КП».

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, пострадавшего немедленно доставили в больницу Назрани.

— Пуля попала в грудь и пробила легкие. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, — говорится в сообщении.

По информации источника, все участники конфликта задержаны. Проводится служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Видео: Рэпер Гуф оскорбил кавказских женщин
Водителей предупреждают об опасности на подъезде к Ставрополю
В Кисловодске тело девушки-самоубийцы обнаружил дворник
«Кротон бедняка» или крапивка из тропической Африки: На улице Ставрополя зацвел колеус
В минфине выбрали 5 проектов для благоустройства в 2020 году в Ставрополе
Отец Хабиба рассказал, где состоится реванш с Макгрегором
Предложил купить УДО за полмиллиона: на Ставрополье осужден сотрудники колонии
В Пятигорске в аварии с двумя легковушками пострадала женщина
Скутерист переломал конечности в ДТП с «БМВ» в Пятигорске
На Ставрополье потеплеет до +30
Информацию о «бегстве» Техова сотрудники УФСИН передали после его нападения на Гагиеву
На Ставрополье женщина зарезала любовницу гражданского мужа
Ставропольцев просят помочь найти человека с усами
На Ставрополье объявили бой пьяным водителям
В Ставрополе наградили лучших учителей
Самолет «Грозный-Москва» экстренно сел из-за смерти младенца
«Шлёпнул по попе и поцеловал»: в Махачкале физрук домогался до ученицы