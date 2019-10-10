2019-10-10T12:59:08+03:00
Общество

«Страшно смешно»: Пеннивайз до полусмерти напугал посетителей кинотеатра

Пранк дагестанского блогера Хизри Запирова набрал уже больше миллиона просмотров [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Пранкер в образе Пеннивайза напал на посетителей кинотеатра, выходящих с сеанса "Оно 2". Фото: кадр видеоПранкер в образе Пеннивайза напал на посетителей кинотеатра, выходящих с сеанса "Оно 2". Фото: кадр видео
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Представьте: вы выходите из кинотеатра с фильма ужасов, но прямо на выходе вас уже поджидает с демоническим смехом его главный злодей — клоун с красным шариком и демонической улыбкой. Что бы вы сделали?

Этим вопросом задался сверхпопулярный дагестанский блогер Хизри Запиров, известный широкой аудитории под псевдонимом Хиза. Он решил загримироваться, превративший в главного героя ужастиков последних лет — клоуна Пеннивайза. И разыграть людей, выходящих с показов фильма «Оно 2».

Пранк получился забавным, но жёстким — большинство людей были шокированны неожиданной встречей. От страха падали даже мужчины, а девушки вопили во весь голос и даже пытались кое-как отбиваться от ужасного клоуна. Нашлись и те, кто сразу понял розыгрыш: пара ребят, вместо того, чтобы испугаться, просто подавала клоуну руку и восхищалась прекрасным костюмом блогера.

Пеннивайз из "Оно" нападает на людей, выходящих - пранкиз кинотеатра.Источник видео: www.instagram.com/khiza_13/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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