Впереди - вторая «пятилетка»

9 октября губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вместе с другими руководителями российских регионов, избранными на свои посты по итогам Единого дня голосования, встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Руководитель страны поздравил участников встречи с избранием и пожелал им сохранять высокий темп в своей работе на весь предстоящий срок полномочий. Также президент подчеркнул, что залог эффективного руководства - чуткое отношение к людям, которые оказали доверие и сделали свой выбор.

- Чтобы выполнить все обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам территориях, нужно работать напряженно. И, самое главное, чувствовать постоянно пульс жизни. Чувствовать то, чего люди ожидают, и как они реагирую на то, что вы делаете, чтобы оправдать эти ожидания. Я не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта — и жизненного, и профессионального — для того, чтобы эффективно исполнять свой долг. Но без чуткого, именно чуткого, отношения к людям успеха не добиться. Это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня, на котором вы теперь находитесь. Хочу пожелать вам удачи! - сказал Владимир Путин.

- Слова президента мотивируют на работу. Чтобы выполнять ее эффективно, обязательно слушать людей, делать то, что для них необходимо, не устраняться от проблем и всегда выполнять обещания. На этом будет строиться моя работа и работа моей команды. Перед нами стоит задача - развивать наш край в интересах всех ставропольцев. И мы нацелены на результат, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Выборы губернатора Ставропольского края - основное значимое событие этой осени. Жители региона оказали доверие действующему главе, оценив результаты, которых край под его руководством достиг за 6 лет, и выбрали его еще на пять лет. Напомним, на участки в день голосования пришли 66,86% избирателей края. Свой голос за Владимира Владимирова отдали 79,64% из них - более 1 миллиона человек.

На состоявшейся 27 сентября инаугурации губернатор Ставрополья принес присягу, получил удостоверение и символы власти - штандарт и знак.

Мы уверены, что глава региона добьется еще больших успехов во время своей второй «пятилетки» благодаря тому созидательному напору и энтузиазму, с которым он всегда подходит к решению задач. Также мы не сомневаемся, что Ставрополье под руководством Владимирова будет и дальше расцветать и процветать!

От всей души желаем этого и поздравляем губернатора с днем рождения, который Владимир Владимирович отмечает 14 октября. Присоединяемся ко всем добрым словам, которые в этот день звучат в его адрес:

Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени всех женщин края и от себя лично поздравляю Вас с днем Вашего рождения! Знаем Вас как принципиального, требовательного и целеустремленного руководителя, который во главу своей работы ставит высшую цель - процветание родного Ставрополья - и настойчиво добивается ее воплощения.

Но еще мы знаем, что вы - доброжелательный, открытый, внимательный! Все, кто имел честь общаться с Вами, говорят об исходящей от Вас энергии уверенности и оптимизма. Уважаем и ценим вас как человека, способного выслушать, вникнуть, пойти навстречу.

Именно благодаря Вам, уважаемый губернатор, наши дети спокойно и с радостью ходят в современные детские сады и школы, в крае строятся центры для развития талантливой молодежи, спортивные сооружения. Вы - руководитель, который хорошо понимает роль женщины в обществе и которому не нужно доказывать необходимость поддержки семьи и материнства.

Отдельное спасибо за введенный по Вашей инициативе статус «дети войны» и материальную поддержку, которую наши дедушки и бабушки, испытавшие ужас немирной жизни в самом раннем возрасте, получили в этом году. От всей души благодарю за помощь и поддержку, которую Вы всегда оказываете общественным организациям - таким, как наша, имеющим большое социальное значение.

От всех матерей Ставрополья желаю Вам оставаться сильным, надежным, опорой для своей семьи и для всего края, желаю крепкого здоровья и плодотворной работы, новых высот и больших побед на Вашем профессиональном пути, и пусть он будет долгим и успешным на радость всему Ставрополью!

Будьте счастливы!

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского краевого совета женщин - регионального отделения общественной организации «Союз женщин России».

С днем рождения, уважаемый Владимир Владимирович!

Сегодня хочется сказать слова благодарности за то, что по Вашей инициативе и настоянию делается для региона Кавказских Минеральных Вод, - это масштабные преобразования и беспрецедентная поддержка!

Вы всегда понимали, что проблемы КМВ нужно решать только в комплексе, никак иначе! Нужно развивать санатории, инфраструктуру, благоустраивать наши курорты и одновременно улучшать условия жизни горожан, строить для них детские сады, школы, больницы, создавать рабочие места.

Под эти непростые задачи Вам удалось задействовать все резервы на региональном уровне и привлечь помощь федерального центра. Все, кто живет и работает сегодня в курортном регионе, благодарны Вам за это! Уже сейчас видно, как меняется картина, как преображаются курорты, но мы вместе с Вами верим и знаем, что дальше будет еще лучше, причем не только на КМВ!

Ваша энергия направлена на созидательную активность, охватывающую весь Ставропольский край! А Ваш высокий профессионализм и руководящий опыт позволяют Вам решать практически любые задачи, поэтому, уверены, родное Ставрополье всегда будет в числе передовых регионов России!

От всей души поздравляем Вас с Вашим праздником и желаем Вашим планам и мечтам - успешной реализации, Вашей энергии и силам - стабильного восполнения, а Вашей семье - тепла и благополучия! Пусть каждый Ваш день приносит радость новых достижений, плодотворной работы и счастливой жизни!

Николай МУРАШКО, генеральный директор ООО «Курортное управление» (холдинг) Кисловодск».

Уважаемый Владимир Владимирович!

В день рождения принято подводить итоги. Вам есть что записать себе в актив, сделано уже немало: масштабные стройки, нужные людям преобразования, всероссийские и международные события, значимые победы.

Вы успешно провели одну пятилетку на посту губернатора Ставрополья и начали вторую - результат, достойный уважения! Пусть впереди будет еще немало свершений и реализованных планов, и пусть такая сложная и ответственная работа будет Вам только в радость!

От имени своих земляков и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, большого счастья и удачи во всех начинаниях! Всего самого доброго Вам и Вашей семье!

Дмитрий СОКУРЕНКО, глава Нефтекумского городского округа.

Уважаемый Владимир Владимирович!

С днем рождения сегодня мы Вас поздравляем, от души и с большой признательностью! Желаем Вам оставаться таким же ярким политиком, грамотным и профессиональным управленцем, ответственным, внимательным и эффективным губернатором, каким мы Вас знаем уже столько лет!

Ваша активная жизненная позиция, полная самоотдача и энтузиазм, с которым Вы делаете свое дело, снискали уважение земляков и коллег. Так пусть все, чего уже удалось достичь, станет надежным фундаментом для новых свершений!

Хочется пожелать еще самого простого, но такого важного: здоровья и счастья, любви и теплоты, мира и благополучия! Долгих Вам лет!

Сергей ЛИТВИНОВ, генеральный директор ООО «Андроповский агрокомплекс».

Уважаемый Владимир Владимирович!

От лица всего нашего трудового коллектива позвольте искренне поздравить Вас с днем рождения! Ваша многолетняя плодотворная деятельность на ответственном и многотрудном посту губернатора крупного региона, каким является Ставрополье, успешно доказывает, что Вы - настоящий патриот родной земли.

Вы стремительно идете к цели - создания в Ставропольском крае достойных условий жизни людей. Именно поэтому Вас поддерживают жители региона, в чем совсем недавно мы все убедились в Единый день голосования.

Вы - энергичный лидер с обширными знаниями, огромным опытом и большой любовью к родному Ставрополью!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья и больших успехов во всех Ваших делах!

Григорий ДОНЦОВ, генеральный директор ООО ОПХ «Луч».