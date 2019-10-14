Советы долларового миллионера оставили пятигорчанку без бизнеса и денег

Жительница Пятигорска Анна Мироненко требует завести уголовное дело после просмотра ролика от известного блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина. Долларовый миллионер родом из Тынды ведет популярный YouTube-канал по бизнес-тематике — «Трансформатор» и продвигает чужие компании. Автор «Трансформатора», который завлекает пользователей с 2016 года, представляют канал как «развлекательный видеоблог на актуальные темы, который расширяет кругозор, является источником новых идей, вдохновляет и мотивирует к действиям». А также «рекламное агентство, которое занимается созданием медиаконтента и его продвижением». На «Трансформатор» подписаны полтора миллиона людей.

Как раз сюжет о рекламной компании и стал поворотным в жизни пятигорчанки, расширив ее кругозор. Она вложила 400 тысяч рублей, взятых в кредит, во франшизу компании «Мир меня увидит». Инвесторам был обещан высокий доход. Однако девушка говорит, что оборудования так и не дождалась.

Она подала заявление в правоохранительные органы и утверждает, что среди обманутых есть такие же люди, как она. Дело находится на рассмотрении.