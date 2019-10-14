2019-10-14T12:57:05+03:00
Происшествия

Советы долларового миллионера оставили пятигорчанку без бизнеса и денег

Женщина вложила 400 тысяч рублей в рекламируемую им франшизу
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Жительница Пятигорска Анна Мироненко требует завести уголовное дело после просмотра ролика от известного блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина. Долларовый миллионер родом из Тынды ведет популярный YouTube-канал по бизнес-тематике — «Трансформатор» и продвигает чужие компании. Автор «Трансформатора», который завлекает пользователей с 2016 года, представляют канал как «развлекательный видеоблог на актуальные темы, который расширяет кругозор, является источником новых идей, вдохновляет и мотивирует к действиям». А также «рекламное агентство, которое занимается созданием медиаконтента и его продвижением». На «Трансформатор» подписаны полтора миллиона людей.

Как раз сюжет о рекламной компании и стал поворотным в жизни пятигорчанки, расширив ее кругозор. Она вложила 400 тысяч рублей, взятых в кредит, во франшизу компании «Мир меня увидит». Инвесторам был обещан высокий доход. Однако девушка говорит, что оборудования так и не дождалась.

Она подала заявление в правоохранительные органы и утверждает, что среди обманутых есть такие же люди, как она. Дело находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Что толку кричать, когда тебя пытают током менты»: Братья из Подмосковья рассказали, как из них выбивали ложные показания
Александра и Василия силой доставили в отдел, обвинили в убийстве и под пытками выбили признательные показания. Но суд присяжных оправдал мужчин за отсутствием доказательств [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Ворота дома обвиняемого в жестоком убийстве Регины Гагиевой исписали оскорблениями
Рамзан Кадыров назвал великим событием визит Путина в Саудовскую Аравию
Колоритная пятигорчанка прошла в «Танцы на ТНТ»
«Других нет»: Хабиб Нурмагомедов назвал имя следующего соперника
На Ставрополье поймали на лихачестве водителей большегрузов
В пещерах Чечни нашли редкие бактерии с Марса
Мальчик на костылях выступил с красивой песней на сцене в Невинномысске
На Ставрополье планируют создание киноклубов
На Ставрополье в аварии с грузовиком и легковушкой пострадали два человека
Два села в Кабардино-Балкарии остались без газа из-за ошибки мастеров
Видео: Уроженец Дагестана рыбачил в огромной луже на дороге города
123 дома снесут в Ингушетии ради реконструкции федеральной трассы «Кавказ»
Худший летний отдых для детей организован в Ингушетии и Дагестане
В Кисловодске давка в очереди за бесплатные пироги попала на видео
Дагестанец хочет прыгнуть в пропасть на мотоцикле
"Лучше дороги сделайте!": глава упрдора КЧР выкупил все билеты на бойцовский турнир
На Ставрополье начали строить 36-километровый водовод
В Ингушетии нашли новый способ экономии электричества