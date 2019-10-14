В Дагестане скончался молодой журналист

В Дагестане скончался молодой и талантливый журналист Эмин Гаджикеримов. Трагическую новость подтвердили его коллеги из издания «Махачкалинские известия».

Эмин умер в ночь на 14 октября. Известно, что у молодого журналиста оторвался тромб. Гаджикеримову было всего лишь 25 лет. Он работал руководителем пресс-службы Кировской администрации Махачкалы.

— Нас всех потрясла эта новость. Эмин был другом нашей редакции: прекрасный, талантливый, душевный и очень позитивный. О нем только хорошее можно сказать,— поделилась редактор газеты «Махачкалинские известия» Шуанат Магомедова.

Похороны молодого журналиста пройдут сегодня, 14 октября, в поселке Шамхал, недалеко от Махачкалы. Коллеги и друзья Эмина выражают соболезнования родным и близким парня.