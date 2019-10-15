2019-10-15T13:29:57+03:00
Дом. Семья

"Никому не нужный сидел в крови на обочине": как беспризорный кот выкарабкался с того света и обрел дом

За тягу к жизни хвостатого назвали Рюриком [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Паренек едва не погиб под колесамиПаренек едва не погиб под колесамиФото: Евгения СОКОРЕВА
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- Рюрика сбила машина. Никому не нужный сидел в крови на обочине. Кровь капала с носа. И все проезжали мимо, - рассказывают волонтеры ставропольского приюта "Лучший друг" о непростой судьбе белого кота. - Но он был жив и за жизнь свою боролся, как мог.

Это было еще в мае. Беднягу тогда все-таки заметили и отвезли к ветеринару, где диагностировали близкие к смертельным травмы: перелом челюсти по симфизу, пневмоторакс, закрытая черепно-мозговая травма, раздробленный челюстной сустав, повреждение нерва в передней лапе... Но хвостатый цеплялся за этот свет всеми своими коготочками. За что был наречен по-королевски Рюриком.

Малыш приглянулся девочке на выставке Фото: Евгения СОКОРЕВА

Малыш приглянулся девочке на выставкеФото: Евгения СОКОРЕВА

Операцию провели на деньги неравнодушных. И маленький уже в первые дни вопреки ожиданиям сам ел мягкую пищу. В приюте до сих пор удивляются: "Представляете, какой борец?!". По всем показаниям он обязан был кушать как птенчик из шприца.

- Не зря котика назвали княжеским гордым именем. Рюрик поправился быстрее, чем мы ожидали! Красавец блондин, хороший характер, отличное воспитание. Рюрик не засиделся в приюте, уехал домой с последней выставки. Удачи тебе, Рюрик! - отметили в приюте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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