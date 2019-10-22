2019-10-22T18:46:07+03:00
Общество

Самый популярный повар-блогер России шокировал блюдом из головы барана

Изумительным стало и поедание деликатеса [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Стоп-кадр: видео в YoutubeСтоп-кадр: видео в Youtube
Изменить размер текста:

Звезда Youtube "Георгий Кавказ" обожает удивлять и баловать своих фанатов видео-уроками, как из обычного мяса приготовить кулинарную бомбу! Мы уже писали, что повар из Пятигорска с 18 млн (!) подписчиков обогнал по популярности журналиста Юрия Дудя и примечателен его Youtube-канал убойными рецептами блюд кавказской кухни.

И не станем снова восхищаться божественно пожаренным шашлыком мастера, а расскажем лучше о его новом шокирующем ролике. Георгий приготовил голову барана! Взял только отрубленную свежую голову и после нескольких манипуляций ее съел! Сами посмотрите, как это было:

Шокирующий рецепт ГОЛОВЫ БАРАНА от звезды Youtube.

А процесс готовки был следующим. Ловкач разместил голову барана поудобнее на пне. Обжег хорошенько. Снял обгоревшую корку с рогов. Там же на пне обварил кипятком, счистил копоть и весь налет. Еще раз обварил и почистил. Бросил затем вариться в большую кастрюлю как обычное мясо на косточке.

В процессе готовки снимал пленку с бульона, посолил, добавил лавровый лист и луковицу. Проварил хорошенько и достал на блюдо. Голыми руками порвал голову на двое, потянув за челюсти. Распотрошил потом армейским ножом. И съел под грузинское вино.

С таким довольным видом Георгий вкушал приготовленное, что можем заверить: деликатес удался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обогнал Дудя: повар кавказской кухни из Пятигорска собрал 18 млн просмотров в Youtube

Мастер ножа и топора учит рубить, мариновать и жарить божественно вкусное мясо [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Индекс Иванова» Сбербанка: настроения потребителей заметно улучшились
Жуткие крики, конвульсии, пение: изгнание джинна сняли на видео в Чечне
Уроженка Чечни станцевала тверк перед Шнуровым на шоу "Форт Боярд"
Карантин из-за бруцеллеза введен на Ставрополье
Видео: в Ставрополе полыхает здание
Отопительный сезон начался во всем Ставропольском крае
"Не дай Бог таких детей!": сын избил 54-летнюю мать и стал изгоем
Ненависть или глупость: россиянин не смог оторваться от сосетей и получил угловный срок
Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России
"Чеченский халк" снес голову блогеру-миллионеру Эдварду Биллу
Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль»
Джигит-великан и 30-метровая ткачиха: сказочный город появился в Дагестане
«Пока не заплатишь — не возвращайся»: Новая жена заставила мужчину заплатить алименты бывшей
«Найти суженого и устроиться на работу мечты»: В Чечне продолжается охота на «ведьм»
Спустя 15 лет чиновники задумались о помощи в реабилитации пострадавшим в бесланском теракте
Банк УРАЛСИБ предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»
Спасатели Малибу: дагестанские полицейские вытащили тонущего мужчину
Не смог приземлиться на лапы: разбившегося кота спасают в Ставрополе
Видео: Резонансный ролик вызвал споры о свадебных обычаях в Чечне
Медики рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой в Дагестане
Пятигорчанка нашла лекарство от всех болезней, но потеряла все деньги
В Ставрополе прошел финал «ТЭФИ-Регион»
19-летняя девушка на Ставрополье убила женщину за приставания
Двое детей и их родители пострадали при взрыве газа в Дагестане
23 октября в Ставрополе завоют сирены