Самый популярный повар-блогер России шокировал блюдом из головы барана

Звезда Youtube "Георгий Кавказ" обожает удивлять и баловать своих фанатов видео-уроками, как из обычного мяса приготовить кулинарную бомбу! Мы уже писали, что повар из Пятигорска с 18 млн (!) подписчиков обогнал по популярности журналиста Юрия Дудя и примечателен его Youtube-канал убойными рецептами блюд кавказской кухни.

И не станем снова восхищаться божественно пожаренным шашлыком мастера, а расскажем лучше о его новом шокирующем ролике. Георгий приготовил голову барана! Взял только отрубленную свежую голову и после нескольких манипуляций ее съел! Сами посмотрите, как это было:

Шокирующий рецепт ГОЛОВЫ БАРАНА от звезды Youtube.

А процесс готовки был следующим. Ловкач разместил голову барана поудобнее на пне. Обжег хорошенько. Снял обгоревшую корку с рогов. Там же на пне обварил кипятком, счистил копоть и весь налет. Еще раз обварил и почистил. Бросил затем вариться в большую кастрюлю как обычное мясо на косточке.

В процессе готовки снимал пленку с бульона, посолил, добавил лавровый лист и луковицу. Проварил хорошенько и достал на блюдо. Голыми руками порвал голову на двое, потянув за челюсти. Распотрошил потом армейским ножом. И съел под грузинское вино.

С таким довольным видом Георгий вкушал приготовленное, что можем заверить: деликатес удался.

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