Росстат: ставропольцы беднеют и экономят на хлебе

Росстат подготовил обширную статистку этого года по российским семьям, согласно которой 49% из них тратят свой заработок только на еду. На Ставрополье тоже сократились доходы. В 2019 году на каждого члена семьи теперь приходится по 18 614 рублей (на 3081 рублей меньше, чем в 2018-м), а тратится по 13 257 рублей.

Сокращение заработка заставило жителей позаботиться об уменьшении трат. Урезают расходы ставропольцы на питании вне дома и на некоторых продуктах: хлебных изделиях, фруктах и ягодах, молочке, чае и кофе.

В среднем на питание для каждого человека в семье тратится 3622 рубля. А на непродовольственные товары — по 3861 рубля (минус 476 рублей по сравнению с прошлым годом). Здесь ставропольцы ограничили свои желания по части хобби и транспорта. Причем на автомобили снижение расходов получилось небывало резким - с 22.7% до 3.9% за год.

Зато дорого обходящиеся своим семьям курильщики продолжают стабильно выкачивать из общего бюджета 7.1% . Большая сумма уходит и на медицинские товары и гигиену — 21.3%.

Выросшие цены на услуги требует от каждого ставропольца примерно по 4255 рублей в месяц. Львиная доля от этой суммы приходится на оплату ЖКХ (47,5%). Может поэтому жители региона в этом году решили совсем исключить из расходов отдых в санаториях.

Есть данные и о том, как сами ставропольцы оценивают свое финансовое положение. Самые редко встречающиеся семьи в крае те, кто не может позволить себе ничего, даже еды (0.3% опрошенных), но еще «краснокнижнее» - те, кто может купить все (0.1%). Четверть семей в крае в состоянии купить еду, но оплачивать коммуналку и покупать одежду им уже трудно. Большинство (55.4%) семей в нашем крае позволяет себе еду и одежду, но не может купить предметы длительного пользования. Некоторым (18.9%) трудно оплатить только крупные покупки, с остальными тратами проблем не возникает.

Данные опроса, проведенного Росстатом, говорят о том, что 31.5% ставропольских семей имеют трудности с оплатой коммуналки, 17.5% семьям не по карману электроэнергия, за образование не могут заплатить 7.5% ставропольцев. 20.7% ставропольских семей экономят на лекарствах, назначенных врачом для неотложной помощи. Внести плату по кредиту не позволяет бюджет 9.1% семей. В итоге 36.3% семей в 2019 году имели проблемы хотя бы с одним платежом.

А КАК У НИХ

Во всех остальных регионах СКФО в 2019 году увеличились не только расходы на каждого члена семьи, но и доходы. В Дагестане на одного члена семьи приходится 13 989 рублей, в Ингушетии - 10 469 рублей, в КБР - 15,699 рублей, в КЧР — 17 416, в Северной Осетии — 16 082 , а в Чечне - 14 298 рублей. Но тратится в месяц на каждого немного меньше.

Самые маленькие, не бьющие по кошельку расходы на еду у жителей Чечни (3 259), а самые значительные — в Дагестане (6 392 рубля).

Что касается непродовольственных товаров, то меньше всего их покупают в Ингушетии (2379), а больше всего в Чечне (5649). Причем абсолютно все республики СКФО увеличили эту статью расходов, а Ставрополье — сократило.

Выбивается Ставропольский край и из статистики по оплате услуг, где эта статья расходов самая высокая, а в Ингушетии (1443 рубля) и Чечне (2491 рубль) - наоборот.