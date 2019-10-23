Золотой фонд Ингушетии

В зале Славы

В сентябре в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе Муса Евлоев подтвердил свой титул чемпиона, победив на мировом первенстве во второй раз. Евлоев стал первым в истории ингушского спорта чемпионом мира в олимпийской дисциплине и первым, кто завоевал такую высокую победу дважды.

К тому же, он единственный представитель национальной сборной по греко-римской борьбе, кто сумел стать лучшим и на европейском, и на мировом уровне. Теперь спортсмен будет защищать честь России на Олимпиаде в Токио в 2020 году. В Магасе в зале Славы администрации главы Ингушетии 12 октября прошла торжественная церемония, где чествовали Евлоева и отмечали успехи других спортсменов.

Среди них: Ислам Опиев, ставший чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе среди юниоров, Мухаммад Евлоев - борец классического стиля, завоевавший «бронзу» на юношеской Олимпиаде, Магомед-Тагир Ханиев - 15-летний «вольник», добывший «золото» на мировом первенстве, Адам Цечоев - победитель чемпионата Европы по дзюдо среди юношей, Ислам Кортоев, серебряный призер юношеского европейского первенства по вольной борьбе, Алихан Цечоев - чемпион России по каратэ, а также первый ингушский парадзюдоист Руслан Албогачиев, получивший бронзовую медаль мирового первенства и победивший на чемпионатах России и Европы.

Не забыли и тренеров: за вклад в развитие спорта были награждены Давид Кадилов, тренирующий Мусу Евлоева, и Руслан Белхароев, президент Федерации спортивной борьбы республики.

- Вы оправдали наши надежды, и мы гордимся вами. Считаю, что именно такие люди, как вы, как наш прославленный Олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев, Муса Могушков, завоевавший на днях «золото» на этапе «Большого шлема» в Бразилии, и десятки других составляют золотой фонд любой нации. Убежден, что ваш успех станет примером для подражания подрастающему поколению нашей республики, - сказал глава Ингушетии, поздравляя спортсменов.

Отметим, что Халмурзаев и Могушков, которых назвал руководитель республики, - дзюдоисты самого высокого уровня.

Внезапные проверки

С момента своего назначения на пост врио руководителя республики Махмуд-Али Калиматов обращал внимание на состояние спорта в регионе. Одно из первых проведенных им совещаний касалось именно этой сферы, и он заявил о необходимости разработки новой концепции развития спорта.

В августе Махмуд-Али Калиматов лично посетил ряд спортивных объектов в Малгобеке и Малгобекском районе и по итогам внезапных проверок выразил недовольство работой министерства по физической культуре и спорту. Увиденные недостатки в работе детско-юношеских спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов, нарушения условий эксплуатации зданий, отсутствие спортинвентаря, аварийное состояние ряда построек вызвали его искреннее возмущение. Он отметил, что спортивные объекты строятся в первую очередь для здоровья детей и молодежи, а с таким подходом получается обратный эффект.

По итогам выезда и совещания были сделаны соответствующие поручения для исправления ситуации.

Единая форма

На встрече со спортсменами 12 октября руководитель Ингушетии особо подчеркнул, что спорт наряду со сферами образования и здравоохранения войдет в число приоритетов региональной власти. И это будет отражено при формировании бюджета.

- Воспитание сильного и здорового молодого поколения я считаю приоритетной задачей руководства республики. Поэтому мы будем делать все возможное для того, чтобы как можно больше людей сделали свой выбор в пользу здорового образа жизни, чтобы Ингушетия по праву могла гордиться своими выдающимися спортсменами, - сказал Калиматов.

Также глава республики поддержал инициативу Федерации спортивной борьбы и дал поручение разработать проект официальной формы, в которой ингушские спортсмены будут выступать на крупных всероссийских соревнованиях. Ее выполнят в едином стиле, а разработкой под контролем правительства займутся в ближайшее время.

Предполагается, что экипировка с национальной атрибутикой объединит спортсменов, поднимет им боевой дух и вдохновит на новые победы.

С детсада и школы

Премьер Ингушетии Константин Суриков так сформулировал основные задачи, стоящие перед спортивной отраслью: воспитывать положительное отношение к физкультуре и спорту, начиная с детсада и школы, и развивать спортивную инфраструктуру, которая будет современной, а главное доступной, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом он заявил на недавнем совещании в правительстве республики, где обсудили нынешнее состояние физической культуры и спорта в регионе и выстроили планы на 2020 год. Исполняющий обязанности министра спорта Магомет Мургустов рассказал, что в целях развития спорта и пропаганды здорового образа жизни за весь прошлый год и с начала этого в регионе провели 119 спортивно-массовых акций.

В республике работают над реализацией регионального проекта «Спорт - норма жизни», который входит в нацпроект «Демография». К концу года будет закуплено спортивно-технологическое оборудование, созданы и модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками. Уже введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в сельском поселении Сагопши Малгобекского района, а до конца года в Назрани завершится строительство ФОКа с плавательным бассейном.

В следующем году в Ингушетии планируют сдать ФОК в сельском поселении Барсуки Назрановского района, а также проведут реконструкцию республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи» для тренировок российских сборников. База в предгорном селе Сунженского района была построена еще в 60-х годах и давно требует капитального обновления.

До 2024 года запланировано строительство 14 ФОКов и 50 многофункциональных спортивных площадок. Все это делается для того, чтобы жители республики имели возможность развиваться физически, вести здоровый образ жизни и добиваться спортивных успехов.

КСТАТИ

Один из лучших футболистов России

За последнее время ингушские спортсмены добились немалых успехов на разных уровнях. Одной из ярких звезд этой осени стал футболист Магомед Оздоев. Он отличился в игре на групповом этапе Лиги чемпионов, где «Зенит» в статусе чемпиона России убедительно переиграл чемпиона Португалии «Бенфике». Благодаря точным действиям Оздоева гол в ворота португальцев забил Артем Дзюба.

Магомед Оздоев - в центре. Фото: Инстаграм Магомеда Оздоева.

На отборочных играх Евро-2020 ингушский спортсмен выступал за сборную России и снова был на высоте. Он забил два мяча в двух матчах подряд, сначала шотландским, а затем кипрским футболистам. Причем гол Оздоева в игре с Шотландией эксперты назвали роскошным, а он сам - одним из лучших в карьере. Отличной работой представитель республики внес вклад в общий успех - российская сборная получила путевку на чемпионат Европы в будущем году.

Специалисты именуют Магомеда Оздоева одним из лучших футболистов России и отмечают его умную, точную и сконцентрированную игру.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

490 золотых 323 серебряных, 413 бронзовых медалей завоевали ингушские спортсмены в 2018 - 2019 годах на соревнованиях зонального, всероссийского и международного уровня.