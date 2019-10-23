Беглого экс-главу «Курортов Северного Кавказа» арестовали в США

Во Флориде дома у экс-главы «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова прошло задержание. К беглому чиновнику, где он проживал со своей семьей, явились сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов, пишет газета Miami Herald. По какой причине арестован Билалов не уточняется.

48-летний уроженец Дагестана Ахмед Билалов известен не только как предприниматель, но, прежде всего, как председатель Совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа», которое занимается управлением особыми зонами в составе туристического кластера, и вице-президент Олимпийского комитета России .

Компания занималась постройкой комплекса для прыжков с трамплина "Русские горки", предназначавшегося для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Но создание объекта шло с опозданием, а, кроме того, обошлось дороже, чем планировалось. В 2013 году глава государства Владимир Путин раскритиковал работу компании и ее руководство Ахмеда Билалова во время осмотра "Русских горок" : «Это вице-президент Олимпийского комитета у нас занимается такой стройкой?» - возмутился Путин, услышав информацию о срыве сроков. Окончательно разгневанному президенту сообщили, что удорожание строительства произошло в 6 раз. Вместо 1 млрд 200 млн рублей объект обошелся в 8 млрд рублей. «Молодцы! Хорошо работаете!» - с сарказмом прокомментировал Путин.

Путин устраивает разнос Билалову за срыв сроков строительства объекта в Сочи.

После этого Билалов был уволен с поста руководителя компании и вице-президента Олимпийского комитета. Завершал работу Сбербанк. А с апреля 2013 против Билалова открыто уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. А именно: в растрате денег компании в заграничных командировках. Ахмед переехал из России еще в марте 2013 года.

А через три года Россия направила США международные поручения о проведении следственных действий по уголовному делу Билалова. Он объявлен в розыск в нашей стране. Сообщается, что после информации о задержании посольство России направило в адрес госдепа соответствующий запрос.