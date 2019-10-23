2019-10-23T10:18:06+03:00
Происшествия

Беглого экс-главу «Курортов Северного Кавказа» арестовали в США

Чиновник скрывается за границей с 2013 года, с тех пор как против него возбудили уголовное дело
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Олимпиада в Сочи 2014 года, которая стала знаковой для чиновника, лишившегося всех постовОлимпиада в Сочи 2014 года, которая стала знаковой для чиновника, лишившегося всех постовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Во Флориде дома у экс-главы «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова прошло задержание. К беглому чиновнику, где он проживал со своей семьей, явились сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов, пишет газета Miami Herald. По какой причине арестован Билалов не уточняется.

48-летний уроженец Дагестана Ахмед Билалов известен не только как предприниматель, но, прежде всего, как председатель Совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа», которое занимается управлением особыми зонами в составе туристического кластера, и вице-президент Олимпийского комитета России .

Компания занималась постройкой комплекса для прыжков с трамплина "Русские горки", предназначавшегося для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Но создание объекта шло с опозданием, а, кроме того, обошлось дороже, чем планировалось. В 2013 году глава государства Владимир Путин раскритиковал работу компании и ее руководство Ахмеда Билалова во время осмотра "Русских горок" : «Это вице-президент Олимпийского комитета у нас занимается такой стройкой?» - возмутился Путин, услышав информацию о срыве сроков. Окончательно разгневанному президенту сообщили, что удорожание строительства произошло в 6 раз. Вместо 1 млрд 200 млн рублей объект обошелся в 8 млрд рублей. «Молодцы! Хорошо работаете!» - с сарказмом прокомментировал Путин.

Путин устраивает разнос Билалову за срыв сроков строительства объекта в Сочи.

После этого Билалов был уволен с поста руководителя компании и вице-президента Олимпийского комитета. Завершал работу Сбербанк. А с апреля 2013 против Билалова открыто уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. А именно: в растрате денег компании в заграничных командировках. Ахмед переехал из России еще в марте 2013 года.

А через три года Россия направила США международные поручения о проведении следственных действий по уголовному делу Билалова. Он объявлен в розыск в нашей стране. Сообщается, что после информации о задержании посольство России направило в адрес госдепа соответствующий запрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Посмотрела на Ваню - один сплошной ожог!»: Мать погибшего в отделении полиции калининградца не верит, что он сам обварился кипятком
Задержанный за мелкое хулиганство Иван Вшивков провел ночь в камере, где, по версии следствия, сломал батарею и умер от обширного ожога
«Летом он уже кричал на всю деревню, что нас всех поубивает»: соседи хостела, где произошло двойное убийства боятся выходить из своих домов
Сергей Сазонов, устроивший кровавую резню, работал в гостинице полгода и за это время не раз срывался на коллег и местных жителей
Новости 24
«Вышли из вокзала и исчезли»: Поиски пропавших бабушки с внучкой прекращены на Ставрополье
Сбросил с четвертого этажа: ставрополец отомстил девушке, жестоко убив её любимую собаку
В Ессентуках 81-летняя женщина-нарушительница умерла в ДТП
Лихач на Ставрополье опрокинулся с пассажиром в иномарке
В Пятигорске два человека пострадали в перевернутом авто
Рамзан Кадыров будет воспитывать чеченскую молодежь за пределами республики
Ставил подписи без разбора: чиновнику на Ставрополье предъявили обвинение в халатности
«Яркое не надевать, обтягивающее не носить»: В Ингушетии ввели дресс-код для учителей
На Ставрополье в пожаре спасся муж, а жена-инвалид сгорела
"Синтоловый качок" рассказал, как ему удалят синтол из "рук-базук"
«Индекс Иванова» Сбербанка: настроения потребителей заметно улучшились
Жуткие крики, конвульсии, пение: изгнание джинна сняли на видео в Чечне
Уроженка Чечни станцевала тверк перед Шнуровым на шоу "Форт Боярд"
Карантин из-за бруцеллеза введен на Ставрополье
Видео: в Ставрополе полыхает здание