На Ставрополье будут производить нитроцеллюлозу

Строительство нового завода в Лермонтове позволит выпускать нитрат целлюлозы всех марок по инновационным технологиям. Сегодня большую часть нитроцеллюлозы Россия экспортирует из-за рубежа, однако это стратегически важный материал, который используется при производстве лаков, красок, целлулоида, специальных эмалей для обработки различных материалов.

На новом предприятии будет создано 160 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Реализует инвестпроект компания «Химинвест», которая специализируется на строительстве предприятий химической отрасли «под ключ» и обладает сертификатом соответствия Garant Registrum за систему экологического менеджмента и организацию системы мониторинга воздушной и водной среды.

Замкнутый цикл производства полностью исключает вредные выбросы в атмосферу, а вода, предназначенная для сброса, будет проходить все необходимые этапы по нейтрализации и очистке в соответствии с нормами и экологическим законодательством. На заводе будет внедрена современная система обращения с отходами - с учетом их образования и размещения.

Производство разместится в промышленной зоне города, где уже работают такие предприятия, как «Южная Энергетическая компания», «Лермонтовский меховой завод», «Интермикс Мет», «Гидрометаллургический завод», а также «ГлавДорСтрой» и другие. Строительство планируется вне границ хвостохранилища (хранилища хвостов ураносодержащих руд) - расстояние до него составит свыше километра.

Напомним, полигон, на котором захоронены низкоактивные радиоактивные отходы, - особо охраняемая территория, относящаяся к землям федерального значения, поэтому и не может быть передана под строительство такого типа объектов. В соответствии с законодательством на полигоне проводятся работы по поддержанию территории в безопасности и изоляции радиоактивных отходов, постоянно мониторится радиационный фон.

Согласно последним измерениям его уровень находится в норме. Строительство завода было одобрено на заседании координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края и на публичных слушаниях в администрации Лермонтова.