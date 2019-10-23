Как подготовить ребенка к ЕГЭ

Грядущие школьные экзамены - Основной и Единый - пугают не только школьников. Родители переживают не меньше, ведь и от них во многом зависит, как ребенок справится с испытанием. Поэтому у пап и мам нет права на ошибку при выборе педагога для подготовки старшеклассника к ОГЭ и ЕГЭ.

По информации Рособрнадзора, в 2019 году средний балл по математике на ЕГЭ у ставропольских ребят составил 56.5. При этом из 362 тыс. экзаменуемых не справились с испытанием почти 7% выпускников. Это значит, что 24 254 ребенка как минимум на год выпали из студенческой жизни. Цифра пугающая. От полученных баллов зависит дальнейшая судьба школьника. А значит, нужно максимально ответственно подойти к его подготовке, чтобы выпускник смог стать студентом именно того вуза, к которому лежит его душа.

Где искать репетитора

Нередко педагога выбирают по рекомендациям знакомых или просто приглашают из своей школы. Очень распространены подготовительные курсы при учебных заведениях. Но тут надо понимать, что вам будут давать некую усредненную программу для группы абитуриентов.

Под знания каждого подстраивать программу никто не будет. Самое дорогое удовольствие - преподаватель из вуза, куда собираетесь поступать. Но здесь уже далеко не каждый может позволить оплачивать такие уроки. Есть еще вариант - онлайн-обучение. Почему бы и нет, если сегодня гаджет с доступом в интернет есть у каждого школьника? Да, необходимо наличие устойчивого интернета.

Но, согласитесь, в наше время гораздо проще обеспечить стабильный выход в сеть, чем найти именно вашего преподавателя. А до выпускных экзаменов, между тем, осталось чуть больше полугода. Онлайн-обучение или приходящий педагог? Чем хороши занятия онлайн?

Рассмотрим на примере онлайн-платформы Smart University. В первую очередь, преподаватель протестирует уровень знаний ученика, а специальная программа проанализирует данные, сформирует персональный план обучения и посчитает, сколько уроков нужно для достижения цели - например, получить 80 баллов на ЕГЭ.

Во-вторых, это не просто занятия с репетитором «по скайпу». Это обучение по специальной программе, учитывающей особенности, потребности и уровень подготовки конкретного ученика. Такая программа создается автоматически, опираясь на выверенные алгоритмы, первоначальное тестирование, которое проходит ученик, задачи, которые он перед собой ставит (скажем, набрать на экзамене 80 баллов).

У обычного репетитора такого инструмента нет: создание точной программы для него, как правило, неоправданная трата сил и времени. Наконец, абитуриенту не нужно тратить время на дорогу, чтобы попасть на занятия. А в условиях большого города - это очень важный момент. Стоять в пробках несколько часов в день, а потом еще успеть сделать обязательные уроки дома - ни в какой вуз не захочется поступать.

Кроме того, дистанционное обучение дарит вам определенную свободу. Всем, кто пользовался услугами репетитора, не раз приходилось делать мучительный выбор: отменить занятия или перенести свои планы, если, к примеру, грядет поездка на дачу. Теперь нет необходимости быть «привязанным» к собственной квартире или определенному времени.

С онлайн-школой можно учиться с помощью планшета, ноутбука, персонального компьютера или и в мобильном приложении в любое время и в любом месте, будь то на отдыхе или в гостях.

Как стать студентом онлайн-школы

Сейчас у пользователей есть возможность выбрать ресурс из многообразия онлайн-школ, представленных в интернете. Но предпочтение стоит отдавать проверенным курсам. Например, онлайн-платформа Smart University от МТС уже доказала свою эффективность. Первые ее выпускники в прошлом году успешно сдали ЕГЭ по математике и английскому со средней оценкой 83 балла. При этом свыше 36% ребят по итогам экзамена вошли в шесть процентов лучших учеников России по математике. Кстати, первое занятие, после которого предлагается индивидуальный учебный план, - бесплатное.