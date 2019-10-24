«Они декоративные»: В Ставрополе девочка сломала череп, покатавшись на главных городских качелях

Школьница в Ставрополе чуть не погибла, покатавшись на главных городских качелях — девочка получила перелом основания черепа. Правда чиновники от ответственности за инцидент отказались. По их словам, объект несёт декоративную функцию. Кроме того, на качели влезло шесть человек, вместо положенных четырёх.

Новые качели в прошлом году установили у бассейна «Юность» в центре города. Проигнорировать такую радость дети просто не могли. Да и, по большому счёту, для них красоту и обустраивали на главной детской площадке города. Поэтому компания из двух девочек и четырёх мальчишек решила порезвиться всласть.

Затея закончилось трагически: цепь оборвалась и Аня Уклеина провалилась в темноту. Очнулась в больнице. Диагноз: ушиб головного мозга средней тяжести, линейный перелом свода черепа и перелом ключицы. «Скорую» вызвала подруга девочки. В больнице ребенок пролежал три недели.

Мама пострадавшей Галина Уклеина подала жалобу чиновникам. Спустя месяц пришел ответ о том, что на качелях кататься запрещено, они являются декоративными. А правила их использования отражены на табличках, размещенных там. Причиной инцидента стало несоблюдение правил эксплуатации, нагрузка на крепление была чрезмерной. Подрядчик заменил конструкцию. Для дальнейшего предупреждения травм детей власти проводят проверку оборудования в новом сквере

Резюме судебно-медицинской экспертизы

По словам мамы девочки, табличка, ограничивающая катание на качелях определенными правилами, появилась уже после падения Ани. В правилах значится, что кататься на четырехместных качелях может только 4 человека весом до 320 кг. При этом запрещено стоять на качелях ногами, скручивать и сгибать цепи.

Тем временем, материалы дела с заключением о тяжком вреде здоровью девочки переданы в суд. Дата заседания пока не назначена. «Комсомолка» продолжает следить за событиями.