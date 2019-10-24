2019-10-24T18:23:03+03:00
Происшествия

«Они декоративные»: В Ставрополе девочка сломала череп, покатавшись на главных городских качелях

Чиновники утверждают, что трагедия произошла из-за игнорирования правил эксплуатации объекта
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
На этих качелях девочка и получила страшный переломНа этих качелях девочка и получила страшный переломФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Школьница в Ставрополе чуть не погибла, покатавшись на главных городских качелях — девочка получила перелом основания черепа. Правда чиновники от ответственности за инцидент отказались. По их словам, объект несёт декоративную функцию. Кроме того, на качели влезло шесть человек, вместо положенных четырёх.

Новые качели в прошлом году установили у бассейна «Юность» в центре города. Проигнорировать такую радость дети просто не могли. Да и, по большому счёту, для них красоту и обустраивали на главной детской площадке города. Поэтому компания из двух девочек и четырёх мальчишек решила порезвиться всласть.

Затея закончилось трагически: цепь оборвалась и Аня Уклеина провалилась в темноту. Очнулась в больнице. Диагноз: ушиб головного мозга средней тяжести, линейный перелом свода черепа и перелом ключицы. «Скорую» вызвала подруга девочки. В больнице ребенок пролежал три недели.

Мама пострадавшей Галина Уклеина подала жалобу чиновникам. Спустя месяц пришел ответ о том, что на качелях кататься запрещено, они являются декоративными. А правила их использования отражены на табличках, размещенных там. Причиной инцидента стало несоблюдение правил эксплуатации, нагрузка на крепление была чрезмерной. Подрядчик заменил конструкцию. Для дальнейшего предупреждения травм детей власти проводят проверку оборудования в новом сквере

Резюме судебно-медицинской экспертизы

Резюме судебно-медицинской экспертизы

По словам мамы девочки, табличка, ограничивающая катание на качелях определенными правилами, появилась уже после падения Ани. В правилах значится, что кататься на четырехместных качелях может только 4 человека весом до 320 кг. При этом запрещено стоять на качелях ногами, скручивать и сгибать цепи.

Тем временем, материалы дела с заключением о тяжком вреде здоровью девочки переданы в суд. Дата заседания пока не назначена. «Комсомолка» продолжает следить за событиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Золотым" пассажирам закрыли VIP-зал в аэропорту Ставрополя
"Душу за лайки отдаст": видео экстремала из КЧР взбесило интернет
Двое дагестанцев отравились угарным газом
Малыш жестоко убитой Регины Гагиевой передан на воспитание ее родственникам
Видео: из заблокированной машины в Кисловодске спасали ребенка
В Северной Осетии просят принять закон о домашнем насилии
Заклинательница сов: девушка в Кисловодске выполняет невероятный трюк с хищницами
Махачкала вошла в число самых хвастливых городов России
Рэпер в цепях читает лирические стихи Пушкина
Миндаль начнут выращивать на Ставрополье в 2020 году
«Хабиб дерётся не за Россию, иначе где его флаг»: Макгрегор попытался настроить россиян против Нурмагомедова
Потрясающе красивые световые фигуры установят в Кисловодске к Новому году
Больше полусотни жителей Чечни оставили без света
В Чечне примирили кровников после ДТП с гибелью шестимесячного ребенка и матери
На Ставрополье главбух школы попросила экономиста скрыть следы преступления
Тела убитых в перестрелке чеченских братьев перевезли на родину
Порезал бензокосилкой: ставрополец разобрался с обидчиком садовым инструментом
Убийство из лени: 17-летний «недоросль» жестоко и хладнокровно расправился с отцом
Водитель с больным сердцем умер в ДТП в Ставрополе
На Ставрополье тяжкие травмы получили мужчины, сбитые на обочине