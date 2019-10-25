2019-10-25T22:18:35+03:00
Происшествия

Адвоката с автоматом в автомобиле задержали в Северной Осетии

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Республике Северная Осетия - Алания против 42-летнего адвоката Адвокатской палаты Иркутской области возбуждено уголовное дело.

24 октября днем при досмотре его автомобиля марки «Пeжо» в салоне были обнаружены автомат с магазином, пистолет-пулемет с магазином и 31 патрон калибра 7,62 мм. Все опасные предметы изъяты правоохранительными органами. Так как разрешения на хранение оружия и боеприпасов у адвоката не оказалась, ему инкриминируется ч. 1 ст. 222 УК РФ, то есть незаконный оборот оружия и боеприпасов.

На данный момент адвокат задержан, и скоро ему выберут меру пресечения и предъявят обвинение, сообщили "КП" - Северный Кавказ в пресс-службе Следственного Управления СКР по Северной Осетии. Расследование продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следствие также полагает, что имели место и другие эпизоды незаконной деятельности мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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