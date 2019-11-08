Нурмагомедов назвал обязательное условие для реванша с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил на пресс-конференции в Москве, что готов провести бой-реванш с Конором Макгрегором.

Однако у российского спортсмена есть одно условие: ирландец должен одержать 10 побед в поединках с другими соперниками.

— Чтобы подраться за титул, я провел девять боев. Если Конор выиграет 10 боев, я готов провести реванш, — ответил Нурмагомедов.

Напомним, недавно прошла пресс-конференция Конора Макгрегора в Москве. На ней ирландский боец катком прошелся по всем жителям Дагестана, назвав их «трусами».

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После таких слов, к вечеру, около отеля, где жил Конор, собралось несколько десятков дагестанцев. Они были готовы ответить ирландцу и выйти с ним «один на один» на разговор.

После этого член Общественной палаты России Султан Хамзаев заявил, что хочет добиться того, чтобы оскорбивший дагестанцев Конор Макгрегор «драил общественные туалеты в Дагестане». Для этого он обратился в прокуратуру.

— Никому и никогда не позволяли и не позволим вести подобную риторику! Я направил обращение на имя Генерального Прокурора России для привлечения к ответственности этого иностранного гражданина. Убежден, что за такие высказывания самое лучшее наказание: отправить драить общественные туалеты в Дагестан, — сказал Хамзаев в своих социальных сетях.