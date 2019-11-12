Из отделения полиции — на тот свет: уроженец Северной Осетии погиб при загадочных обстоятельствах в Ленинградской области

Сенатор СФ от Северной Осетии и депутат Государственной думы России Арсен Фадзаев попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева взять под личный контроль дело о гибели земляка в Ленинградской области.

fadzaev_arsen Пост на странице сенатора

- В связи с появившейся в сетях видеозаписью и широким общественным резонансом в нашей республике, посчитал необходимым обратиться к Министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Александровичу Колокольцеву с просьбой взять данное дело на личный контроль и проверить все обстоятельства, изложенные сестрой умершего, - написал сенатор.

В Instagram распространяется ролик, где сестра Тимура Хинчагова умоляет об огласке его смерти после задержания полицейскими.

- Мой брат, Хинчагов Тимур Владимирович, попал в отдел полиции 23 октября 2019 года. В 5 часов утра 24 октября 2019 года в коме он попадает в районную больницу города Пикалево. Ему была сделана трепанация черепа, не приходя в сознание он скончался. Врач сообщал нам, что он в очень тяжелом нестабильном состоянии, что мозг очень сильно поврежден. Повреждения наносились не более чем в течение суток.

В отделе полиции № 91 в городе Пикалево информацию не комментируют.

- Ничего по этому поводу сказать мы не можем. В главном управлении вам также вряд ли прокомментируют, - сказали «КП-Северный Кавказ».

Сестре Тимура, с ее слов, сотрудники МВД, объяснили, «что он уже поступил с ушибами» и «сам бился головой и руками об стену». При этом на теле брата никаких травм Хинчагова не нашла.

- Я позвонила следователю, он сообщил мне, что ничего не знает. И у них есть видеозапись, где он бьется об стены руками и головой. Он также сказал, что эту видеозапись я увижу только по окончанию следственных действий, - добавила сестра Тимура. - Я прошу предать огласке всю эту информацию, чтобы она распространилась, и в дальнейшем никогда больше так не посмели бы поступать с каким-либо человеком, даже если у него никого нет.