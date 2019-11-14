Оздоровим первичное звено медицины

Накануне Госсовета, прошедшего в Калининградской области, принято решение о разработке новой программы по развитию первичного звена здравоохранения с финансированием из федерального бюджета в размере 550 миллиардов рублей в течение пяти лет. О том, как это направление в крае рассказал министр здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров.

Министр здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров.

- Виктор Николаевич, расскажите о том, какая работа по развитию первичного звена сегодня ведется в крае?

- Последние шесть лет у нас не только не закрываются ФАПы, поликлиники и участковые больницы, а напротив, открываются новые. В старых идет реконструкция или капитальный ремонт. Губернатор лично контролирует эти вопросы и состояние дел в первичном звене. Только за прошлый и текущий год в общей сложности открыто 19 фельдшерских пунктов в тех населенных пунктах, в которых раньше вообще никогда не было лечебных учреждений. И не каждый регион может похвастаться такими результатами. Но работы еще очень много, и многие вопросы до конца не решены. Ускорить работу по приведению в порядок лечебных учреждений края поможет новая федеральная программа. Президент РФ поставил перед нами ряд задач. Во-первых, до 2024 года лечебные учреждения первичного звена должны быть укомплектованы кадрами на 95%.

- Реальная ли это задача?

- Реальная, и мы ее однозначно выполним. Серьезно нам помогает решать эту задачу медуниверситет, с которым у нас разработана совместная программа по подготовке кадров. На решение этой проблемы нацелена краевая программа целевого набора. Приятно было услышать, когда на Госсовете президент отметил, что надо увеличивать целевой набор. Нам надо готовить все больше и больше медицинских кадров. Востребованность в них большая. Дефицит в этой сфере на сегодняшний день составляет порядка 800 специалистов. Помимо этого, в сфере здравоохранения работает много лиц пенсионного возраста, которым тоже надо готовить смену.

- Какие еще проблемы отрасли поможет решить будущая программа?

- Одна из основных задач программы - это укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений. По поручению Минздрава РФ в свете решений Госсовета мы в экстренном порядке сейчас проводим анализ состояния первичного звена - какие учреждения нуждаются в ремонте (а таких около половины). Многое сделано, но еще много сделать предстоит. Сейчас мы заполняем паспорта первичных учреждений. Все эти данные будут направлены в Минздрав РФ, и на их основе будут разрабатываться программы по развитию первичного звена во всех регионах России.

- Губернатор Владимир Владимиров озвучил планы по разработке региональной программы развития первичного звена здравоохранения к январю будущего года. И, наверное, по результатам анализа состояния поликлиник, ФАПов и других учреждений будут откорректированы и уже действующие программы в этой сфере?

- Да. Федеральная помощь должна ускорить процесс укрепления материально-технической базы лечебных учреждений края. Но мы продолжаем эту работу и за счет краевых средств. Вы, наверное, видите, что губернатор лично выезжает и контролирует ремонт и реконструкцию лечебных учреждений. Актуальны в крае и вопросы перевооружения поликлиник и участковых больниц, потому что многое оборудование устарело. К примеру, сейчас мы при федеральной поддержке проводим замену рентген-аппаратов, которые прослужили по 30 - 35 лет, в детских поликлиниках.

- По итогам заседания Госсовета было принято решение о выделении очень серьезной суммы денег из федерального бюджета на развитие первичного звена здравоохранения. Какие новые задачи позволит решить федеральная помощь и какие планы будут заложены в региональной программе?

- У нас есть населенные пункты, где фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты требуют реконструкции. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии. Эти объекты надо снести и построить новые. Такая же ситуация и с участковыми больницами. Одновременно нужно переоснастить их и подготовить для них кадры. Все эти задачи будут заложены в новой программе. Причем нам их просто необходимо решить в обязательном порядке в период действия этой программы.

ВОПРОС — РЕБРОМ

Поможет ли программа создать в крае сеть санавиации?

- Санавиация - эффективный способ оперативно оказывать экстренную помощь жителям отдаленных сел. Но вопрос дорогостоящий.

- На сегодняшний день вопрос о работе санавиации с использованием воздушных судов уже решен. Мы вошли в федеральную программу, а реализация этого проекта начнется с 2020 года. Сегодня идет проектирование вертолетных площадок, где будут садиться суда, решаются вопросы подвоза пациентов. Более того, на следующий год уже запланировано и определенное количество вылетов вертолетов для обеспечения санавиации. На сегодняшний день отдаленные территории получают скорую медпомощь с помощью автотранспорта, но, когда необходима экстренная помощь, без воздушных судов нам не обойтись.

ВАЖНО!

Медпомощь станет еще доступнее

- Виктор Николаевич, будут ли сохранены действующие способы повышения доступности медицинской помощи жителям отдаленных территорий?

- Конечно. В крае второй год действует программа «За здоровье». Она очень эффективна и доказала свою жизнеспособность. С февраля 2018 года мы организуем выезды бригад медицинских работников краевых, городских и районных больниц. За время реализации программы через эти бригады прошли больше 120 тысяч человек.

Несколько тысяч пациентов после осмотров и консультаций специалистов были госпитализированы в лечебные учреждения, другие прошли амбулаторное лечение. Эти выезды дают возможность раннего выявления заболеваний. Значительно увеличилось, в том числе, количество раннего выявления онкологии. А соответственно, растет и шанс пациентов на выздоровление.

Есть поручение губернатора продолжить работу в этом направлении. И я могу прямо сказать: это даст возможность увеличить среднюю продолжительность жизни населения нашего края и снизить общую смертность жителей региона. В вопросе обеспечения доступности первичной помощи немаловажную роль играет время простаивания в очередях в регистратуру и простота процедуры записи на прием к врачу. Что делается в крае в этом направлении?

Мы активно внедряем метод бережливого производства в поликлиниках. Ряд лечебных учреждений амбулаторного типа уже работают в полную силу. Первыми пилотами выступили учреждения города Ставрополя и на сегодняшний день в этих учреждениях схема бережливых поликлиник отработана до автоматизма. Далее программа очень серьезно расширена. Наша основная задача, чтобы бережливое производство работало во всех учреждениях амбулаторно-поликлинической сети края.

- А электронная запись?

- В амбулаторной сети ведется не только электронная запись. Мы ведем электронную историю болезни, электронную выписку рецептов. Больше того, у нас налажен контакт с медико-социальной экспертизой, и оформление документов у нас идет в электронном виде по защищенным каналам. В общем, работа ведется по всем направлениям, но еще многое предстоит сделать.

- И новая программа поможет ускорить этот процесс? Когда она начнет действовать?

- В начале будущего года мы обязаны подготовить и защитить краевую программу по развитию первичного звена. Она будет утверждаться на федеральном уровне в июне, а уже во втором полугодии 2020 года начнется ее реализация.