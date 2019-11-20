2019-11-20T16:07:21+03:00
Общество

Накладные ресницы, вечерние платья и кокошники на все лицо: детский показ мод устроили в Ставрополе

Необычные костюмы везли со всего края [фоторепортаж]
Евгения СОКОРЕВА
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Победителе рекомендуют к участию в другом конкурсеПобедителе рекомендуют к участию в другом конкурсеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе 20 ноября прошел конкурс театров мод среди студентов и школьников. Участники приехали себя показать и на других посмотреть со всего края. Проходило мероприятие в Дворце имени Гагарина.

Закулисье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЗакулисьеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За несколько минут до выступления Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За несколько минут до выступленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Куча костюмов. Каждый со своей задумкой. Экстравагантные, смелые, классические образы — есть, где глазу жюри разгуляться.

Девочки здорово постарались! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Девочки здорово постарались!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как говорят организаторы, в заочном этапе поучаствовали 450 обучающихся из 29 образовательных организаций Ставрополья.

Модницы в стиле 60-х Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Модницы в стиле 60-хФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Винтажный" образ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Винтажный" образФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Какая шляпка! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Какая шляпка!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Было представлено 62 творческих коллекции в 7 номинациях конкурса.

На очный этап приглашены творческие коллективы из 24 образовательных организаций. Ребята готовы продемонстрировать 47 коллекций в форме театрализованного представления.

Ждут свой выход Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ждут свой выходФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Точно с картины Врубеля "Царевна-Лебедь" сошла Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Точно с картины Врубеля "Царевна-Лебедь" сошлаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Одна из номинаций — «Casual». Это мода улиц и городов. Излюбленный стиль знаменитостей в повседневной жизни.

Участниц было много, очередь на сцену ждали долго Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Участниц было много, очередь на сцену ждали долгоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Точно конкурс красоты! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Точно конкурс красоты!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Другим модным направлением стал «Авангард». Его просто угадать. Видите очень необычные формы и цвет? Это оно.

Костюм "ножницы" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Костюм "ножницы"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не спутать ни с чем и номинацию «Народные мотивы».

В русском народном стиле Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В русском народном стилеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Костюмы также подготовили в соответствии направлениям: «Парад идей», «Рукотворное чудо», «Школьная тусовка» и «Авторская номинация».

Красотка из Древнего Египта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Красотка из Древнего ЕгиптаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По итогам конкурса победителей рекомендуют для участия в Большом всероссийском фестивале детского и юношеского творчества.

Перед выходом на подиум все очень волновались Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед выходом на подиум все очень волновалисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кадр за сценой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кадр за сценойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Свои - хорошо, а наклеенные - лучше! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Свои - хорошо, а наклеенные - лучше!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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