Накладные ресницы, вечерние платья и кокошники на все лицо: детский показ мод устроили в Ставрополе
В Ставрополе 20 ноября прошел конкурс театров мод среди студентов и школьников. Участники приехали себя показать и на других посмотреть со всего края. Проходило мероприятие в Дворце имени Гагарина.
ЗакулисьеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За несколько минут до выступленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Куча костюмов. Каждый со своей задумкой. Экстравагантные, смелые, классические образы — есть, где глазу жюри разгуляться.
Девочки здорово постарались!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Как говорят организаторы, в заочном этапе поучаствовали 450 обучающихся из 29 образовательных организаций Ставрополья.
Модницы в стиле 60-хФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
"Винтажный" образФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Какая шляпка!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
- Было представлено 62 творческих коллекции в 7 номинациях конкурса.
На очный этап приглашены творческие коллективы из 24 образовательных организаций. Ребята готовы продемонстрировать 47 коллекций в форме театрализованного представления.
Ждут свой выходФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Точно с картины Врубеля "Царевна-Лебедь" сошлаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Одна из номинаций — «Casual». Это мода улиц и городов. Излюбленный стиль знаменитостей в повседневной жизни.
Участниц было много, очередь на сцену ждали долгоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Точно конкурс красоты!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Другим модным направлением стал «Авангард». Его просто угадать. Видите очень необычные формы и цвет? Это оно.
Костюм "ножницы"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Не спутать ни с чем и номинацию «Народные мотивы».
В русском народном стилеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Костюмы также подготовили в соответствии направлениям: «Парад идей», «Рукотворное чудо», «Школьная тусовка» и «Авторская номинация».
Красотка из Древнего ЕгиптаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
По итогам конкурса победителей рекомендуют для участия в Большом всероссийском фестивале детского и юношеского творчества.
Перед выходом на подиум все очень волновалисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Кадр за сценойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Свои - хорошо, а наклеенные - лучше!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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