Накладные ресницы, вечерние платья и кокошники на все лицо: детский показ мод устроили в Ставрополе

В Ставрополе 20 ноября прошел конкурс театров мод среди студентов и школьников. Участники приехали себя показать и на других посмотреть со всего края. Проходило мероприятие в Дворце имени Гагарина.

За несколько минут до выступленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Куча костюмов. Каждый со своей задумкой. Экстравагантные, смелые, классические образы — есть, где глазу жюри разгуляться.

Девочки здорово постарались!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как говорят организаторы, в заочном этапе поучаствовали 450 обучающихся из 29 образовательных организаций Ставрополья.

Модницы в стиле 60-хФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Какая шляпка!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Было представлено 62 творческих коллекции в 7 номинациях конкурса.

На очный этап приглашены творческие коллективы из 24 образовательных организаций. Ребята готовы продемонстрировать 47 коллекций в форме театрализованного представления.

Ждут свой выходФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Точно с картины Врубеля "Царевна-Лебедь" сошлаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Одна из номинаций — «Casual». Это мода улиц и городов. Излюбленный стиль знаменитостей в повседневной жизни.

Участниц было много, очередь на сцену ждали долгоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Точно конкурс красоты!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Другим модным направлением стал «Авангард». Его просто угадать. Видите очень необычные формы и цвет? Это оно.

Костюм "ножницы"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не спутать ни с чем и номинацию «Народные мотивы».

В русском народном стилеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Костюмы также подготовили в соответствии направлениям: «Парад идей», «Рукотворное чудо», «Школьная тусовка» и «Авторская номинация».

Красотка из Древнего ЕгиптаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По итогам конкурса победителей рекомендуют для участия в Большом всероссийском фестивале детского и юношеского творчества.

Перед выходом на подиум все очень волновалисьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кадр за сценойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН