Стало известно, сколько Хабиб Нурмагомедов зарабатывает на своем Instagram-аккаунте

Российский борец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов попал в рейтинг отечественных блогеров, которые больше других зарабатывают в Instagram. Согласно подсчетам журналистов "Forbes", дагестанец на рекламе в соцсетях получает более полумиллиона долларов в год.

В рейтинге Нурмагомедов стал седьмым. Чемпиона UFC в легком весе побороли только именитые телеведущие (Ксения Собчак, Регина Тодоренко, Ольга Бузова), певицы (Полина Гагарина, Елена Темникова) и автообозреватель Алан Енилеев. Вровень с Нурмагомедовым идет актриса Анна Хилькевич, которая зарабатывает 0,57 миллионов долларов в год.

Как отмечают эксперты издания, такой "гендерный парадокс" (девушек в списке больше, чем мужчин) объясняется тем, что женские аккаунты привлекают аудиторию обоих полов. Успех Нурмагомедова обуславливают его звездностью в спорте:

- Причина того, что в рейтинге одни звезды и медийные личности, — кроссплатформенность, когда подписчики идут за звездой с платформы на платформу, - цитирует "Forbes" эксперта Льва Грунина.

khabib_nurmagomedov "У нас сегодня на обед - спарринги". На своем Instagram-аккаунте Нурмагомедов даже пытается шутить

Отметим также, что после боя с Дастином Порье Нурмагомедов стал самым популярным блогером в России. Тогда количество его подписчиков перевалило отметку в 16,3 миллионов пользователей, что позволило ему обогнать Ольгу Бузову, экс-лидера рейтинга. Теперь же за жизнью спортсмена наблюдает 18 миллионов подписчиков со всего мира.