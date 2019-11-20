2019-11-20T11:25:21+03:00
Общество

Стало известно, сколько Хабиб Нурмагомедов зарабатывает на своем Instagram-аккаунте

По этому показателю спортсмен стал седьмым среди российских блогеров
Антон ШАПОВАЛОВ
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Доход бойца с Instagram больше полумиллиона долларовДоход бойца с Instagram больше полумиллиона долларовФото: СОЦСЕТИ
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Российский борец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов попал в рейтинг отечественных блогеров, которые больше других зарабатывают в Instagram. Согласно подсчетам журналистов "Forbes", дагестанец на рекламе в соцсетях получает более полумиллиона долларов в год.

В рейтинге Нурмагомедов стал седьмым. Чемпиона UFC в легком весе побороли только именитые телеведущие (Ксения Собчак, Регина Тодоренко, Ольга Бузова), певицы (Полина Гагарина, Елена Темникова) и автообозреватель Алан Енилеев. Вровень с Нурмагомедовым идет актриса Анна Хилькевич, которая зарабатывает 0,57 миллионов долларов в год.

Как отмечают эксперты издания, такой "гендерный парадокс" (девушек в списке больше, чем мужчин) объясняется тем, что женские аккаунты привлекают аудиторию обоих полов. Успех Нурмагомедова обуславливают его звездностью в спорте:

- Причина того, что в рейтинге одни звезды и медийные личности, — кроссплатформенность, когда подписчики идут за звездой с платформы на платформу, - цитирует "Forbes" эксперта Льва Грунина.

khabib_nurmagomedovkhabib_nurmagomedov
"У нас сегодня на обед - спарринги". На своем Instagram-аккаунте Нурмагомедов даже пытается шутить
365193 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Отметим также, что после боя с Дастином Порье Нурмагомедов стал самым популярным блогером в России. Тогда количество его подписчиков перевалило отметку в 16,3 миллионов пользователей, что позволило ему обогнать Ольгу Бузову, экс-лидера рейтинга. Теперь же за жизнью спортсмена наблюдает 18 миллионов подписчиков со всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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