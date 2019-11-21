«Нашли со счесанной до кости лапой и шрамами от издевательств живодера»: врачи Владикавказа спасают замученного щенка

Во Владикавказе прохожий нашел на обочине истощенного четвероногого кроху с точно «обглоданной» до кости лапой и большими рубцами на морде и теле. Зрелище ужасное. Так сразу и не понять: что с беднягой произошло?

Бедный песик пережил многое

Добрый парень не растерялся и повез малыша к ветеринарам. А те сразу сказали: собаку сбили на машине и бросили умирать — отсюда глубокий счес, а шрамы — результат умышленных истязаний, постарался живодер.

- Щенок лежал на обочине и ждал смерть, - говорят волонтеры. - За что ему это? Посмотрите, сколько боли в его глазах. А он все равно верит людям.

Фото от волонтеров

Маленький беспризорник терпел все манипуляции врачей. Ему даже морду не завязывали, чтобы не укусил. Сами посмотрите, как крошка храбрился, когда ему обрабатывали глубокую рану. Предупреждаем, зрелище не для слабонервных:

Нашли со счесанной до кости лапой : собаку спасают во Владикавказе.

Если бы не милосердие прохожего, щенок умер бы от заражения. Но радоваться рано. Риск ампутации по-прежнему высок. Впереди долгое и дорогостоящее лечение. Общественники просят финансовую помощь. А про живодера ничего не известно. Трудно даже предположить, кто измывался над беспомощным щенком до аварии.