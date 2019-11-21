В 2020 году в Северной Осетии начнется строительство всесезонного туристского комплекса

Специалисты уверены, что горнолыжный курорт в Мамисонском ущелье станет конкурентоспособным на мировом уровне. Надежды на это снова стали реальными: в сентябре комплексу «Мамисон» вернули статус особой экономической зоны.

Все виды туризма

Собственно, строительство комплекса началось еще в 2013 году, но из-за проблем с финансированием было приостановлено. «Мамисон» был лишен статуса особой экономической зоны. Однако правительство Северной Осетии никогда не оставляло планов создать в Мамисонском ущелье горнолыжный и всесезонный курорт мирового уровня.

Это уникальное природное место: широкая горная долина с минеральными целебными источниками сочетается с протяженными, удобными для катания на горных лыжах, склонами. А на Зарамагском леднике на высоте 4080 м над уровнем моря можно кататься даже в разгар лета. Здесь легко совместить оздоровительный и активный виды туризма.

Это уникальное природное место.

Кроме того, реки ущелья подходят для рафтинга, альпийские луга - для пеших походов, а горные дороги - для джипинга. И для любителей познавательного туризма есть что посмотреть: древний аул Лисри с башнями ХIV - XVIII века, старинная полуразрушенная церковь Успения Богородицы, святилище Мыкалгабырта, развалины таможни XV века и другие историко-архитектурные памятники.

Решающий год

Никакой курорт невозможно представить без современной комфортной инфраструктуры: нужны благоустроенные дороги, смотровые площадки, освещение, очистные сооружения, газификация, не обойтись без квалифицированной медицинской помощи и широкополосного интернета. Но для этого необходимы финансирование и помощь федерального центра. 2019 год стал решающим в судьбе комплекса «Мамисон».

В январе правительство Северной Осетии направило заявку в Минэк России на воссоздание туристско-рекреационной особой экономической зоны. Как подчеркнул глава республики Вячеслав Битаров, была проделана большая подготовительная работа, в частности урегулированы вопросы земельных отношений, произведена существенная корректировка финансово-экономического обоснования создания комплекса, обозначены плановые показатели развития инженерной, транспортной, инновационной, социальной и иной инфраструктуры.

Весь год в Северную Осетию приезжали представительные делегации федерального центра, чтобы осмотреть площадки будущего курорта и ознакомиться с планами его создания. Совместные усилия увенчались успехом.

Вернули статус

В конце сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ «О создании на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия - Алания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа». «Мамисон» будет включен в состав туристического кластера, создаваемого на территории Северо-Кавказского федерального округа. Он обещает стать крупнейшим профессиональным курортом кластера.

Фото пресс-службы главы РСО -А.

Глава республики Вячеслав Битаров поблагодарил Дмитрия Медведева за неослабное внимание к вопросам реализации масштабного проекта, подчеркнув его социально-экономическую значимость для Северной Осетии.

- Это создание более 3 тысяч новых рабочих мест, что для республики очень важно, а также большие налоговые отчисления и привлечение туристов в наш регион. Со своей стороны хочу вас заверить: каждый рубль, который планируется выделить, будет направлен на те цели, для которых он предназначен, - отметил глава РСО - Алания.

Нашлись инвесторы

Возвращенный статус - действенный механизм привлечения инвесторов для строительства гостиниц, канатных дорог, обустройства горнолыжных трасс, создания индустрии развлечений. Два крупных предприятия, как сообщают в правительстве РСО - Алания, намерены вложить в строительство около 9 млрд рублей.

Красноярская компания, которую возглавляет уроженец Северной Осетии, намерена построить 70 тысяч квадратных метров жилья, а одна из североосетинских компаний взяла на себя обязательства вложить средства в строительство торгово-развлекательных комплексов.

Идет верстка проекта

В 2019 году из федерального бюджета РСО - А выделены средства в размере 100 млн рублей, из республиканского бюджета - 20 млн рублей на формирование проектно-сметной документации на внутриплощадочные сети и инфраструктурные объекты 1-го этапа. Разработка документов идет в активном режиме.

Генеральным подрядчиком выступила австрийская фирма, имеющая большой опыт создания туристических и горнолыжных комплексов, а субподрядчиками являются местные организации. Верстка проекта завершится до конца 2019 года. Затем в плановом порядке пройдет процедура государственной экспертизы.

Горнолыжников ждут в 2022 году

- При устойчивом финансировании в 2020 году начнется прокладка инженерных сетей и их доведение до строительных площадок. В 2021 году предстоит обустройство канатных дорог, и инвесторы приступят к возведению жилых и торговых объектов. Замысел состоит в том, чтобы «Мамисон» заработал в 2022 году - таким образом, будет готова первая очередь курорта, - подчеркнул глава РСО - А Вячеслав Битаров.

Фото пресс-службы главы РСО - А.

Трассы для катания и строительство современных канатных дорог будут создавать поэтапно. Планируется построить 15 километров горнолыжных трасс различной категории сложности, в том числе появятся трассы для катания детей.

Всесезонный комплекс будет состоять из 3500 мест коллективного размещения, также предусмотрена возможность однодневного пребывания 2200 отдыхающих. Первое рабочее совещание по развитию особой экономической зоны «Мамисон» прошло уже 2 октября в Москве, в Министерстве по делам Северного Кавказа.